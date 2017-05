Redan vid femtiden drog festivalen igång. Banden avlöste varandra, både välkända och välmeriterade sådana och helt gröna och i gröngräset i sluttningen framför scenen hade publiken picknick medan de lyssnade till musiken.

— Vi har precis lyssnat på våra kompisar i The Cast. Nu ser vi fram emot Fairweater Fashion och Thomas Stenström, berättade Hedda Jansson och Mathilda Alexandersson från Skara samt kompisen Tove Liljestrand från Götene.

Thomas Stenström med hitlåten Slå mig hårt i ansiktet var det stora dragplåstret under kvällen, men även andra artister lockade. På stora scenen spelade band som countryrockarna i Hometown Marie. De har hunnit turnera en hel del under de fyra år gruppen funnits och har även spelats flitigt i lokalradion efter sin Skaraborgs-seger i Svensktoppen nästa. Melodiska metalbandet The Parity Complex från Skövde är ett annat välkänt band som spelat bland annat på Trägår'n i Göteborg. Då under namnet SoundAct. Nu spelade de i Skara.

Andra artister som stod på scenen under kvällen var The Bongo Club, Saturday Knights, S.U.G., Surfin' Charlie, Hindrafjäll, Adamah och The Sympathy.

Festivalen arrangerades av elever på Katedralskolan och spindel i nätet var Jedda Alund och Michaela Kyrk.

— Det ser positivt ut och artisterna verkar nöjda, konstaterade Hedda Alund i början på kvällen.

Hon var väldigt nöjd med att kunnat boka Thomas Stenström till festivalen.

— Det är stort för mig eftersom han är en av mina stora musikinspirationer och för festivalen eftersom det visar hur musikerutbudet i Västra Götaland ser ut. Thomas är ju från Uddevalla.

