I måndags var Andreas Carlsson på besök i Vara konserthus för att presentera sin nya skola, Academy of music and business (AMB). På frågan om han känner sig hotad av gymnasieskolan Music and production (MoP), i Skara, räknade han upp delar från den egna verksamheten och menade att det fanns mer att erbjuda där. Nu svarar MoP-chefen Kristian Wejshag.

— Jag kan med stor sannolikhet säga att han inte har den kunskapen för att kunna jämföra deras skola med oss, säger han.

”Extremt trygga”

Kristian misstänker att Andreas ser MoP som en stor aktör i regionen, och att han därför är nervös inför konkurrensen.

— Vi är extremt trygga med vår utbildning och vi har gjort det här i 15 år. Jag vet att vi har en skitstark modell.

— Jag vet hur man bygger en musikutbildning, jag kan slå mig på bröstet och säga att vi gör det väldigt bra, men jag skulle aldrig slänga ur mig att vi gör det bättre än någon annan.

”Vi är större”

När Kristian tittar på siffrorna över ansökningar, onsdagen den 1 februari är sista ansökningsdag för eleverna i Skaraborg, säger han att de är högre än andras.

— Vi är starka i år när vi blir friskola och har inga problem med att fylla våra platser. Jag hoppas att de (AMB) fyller sina platser som de ska ha. Jag vet att vi har ett riktigt bra urval, säger Kristian och fortsätter:

— Jag kan tillägga att vi har flest förstavalsansökningar av alla musikgymnasier i vår region. Vi är större. Det är något som stärker oss i vår trygghet om att vi landat rätt i vår modell.

”Ska passa sig”

Entreprenörskap är något annat som Andreas på Academy of music and business talat mycket om.

— Jag själv håller i kursen entreprenöriellt tänkande och har startat 11 företag på 13 år, flertalet inom just musikbranschen. Vi ger eleverna kunskapen att starta företag, men jag skulle aldrig säga att vi gör det bättre än någon annan. Man får passa sig när man jämför sig med andra, för det blir bara fel, säger Kristian Wejshag, chef på MoP.