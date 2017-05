Monica Green, Skövde, socialdemokratisk riksdagsledamot sedan 1994, har beslutat sig för att inte låta sig nomineras till en ny mandatperiod.

Fakta: Om Monica Green Monica Green, född 24 december 1959 i Hällekis. Riksdagsledamot för Socialdemokraterna i Skaraborg sedan 1994. uppdrag i Riksdagen; Ledamot av Trafikutskottet 1994-2006, 2011-2014. Ersättare i Trafikutskottet 2006-2011, 2014-2018. Ledamot av Finansutskottet 2006-2011, 2014-2018. Ersättare i Finansutskottet 2011-2014. Ersättare i Näringsutskottet 1999-2002. Ersättare i Miljö- och jordbruksutskottet 2002-2006. Ersättare i Skatteutskottet 2010-2014. Ledamot av EU-nämnden 2008-2010. Ledamot av Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 2010-2014. Andra vice ordförande i Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 2014-. Ledamot av Nordiska rådets svenska delegation 2005-2010. Ersättare i Nordiska rådets svenska delegation 2002-2005. Ledamot av OSSE-delegationen 2010-2014.

Under sina år i riksdagen har Monica Green gjort sig känd som en mycket aktiv ledamot. Åtskilliga är de motioner, interpellationer och frågor som hon lämnat in under åren.

— Människor har ju valt mig för att jag ska vara aktiv och driva de frågor jag och mina väljare anser viktiga. Just kontakten med väljarna är den mest stimulerande delen av riksdagsuppdraget, säger Monica Green.

Under åren i riksdagen har Monica huvudsakligen varit ledamot av Trafikutskottet.

— Det var roligt att få gå i min föregångare Sven-Gösta Signells fotspår, när jag kom in i Riksdagen. Det är ett spännande och mycket konkret område att arbeta inom och jag har lärt mig massor genom åren. Dessutom har jag fått lära känna många människor som arbetar inom området.

En följd av sitt engagemang för trafikfrågor är ordförandeskapet i NTF. Monica har även varit socialdemokratiska gruppens IT-politiska talesperson under en följd av år.

— Att alla ska ha tillgång till bra IT-teknologi är oerhört viktigt i ett samhälle där allt mer sker via datorer, paddor och telefoner. Det är rättvisefråga att alla ska ha samma tillgång till denna viktiga teknik! Mitt engagemang i de här frågorna har gjort att jag fått följa utvecklingen på nära håll.

Under sin tid i Finansutskottet blev Monica Green alltmer allmänpolitiker igen eftersom utskottet behandlar alla utgiftsområden inom statens budget.

— Det blev offentlig upphandling som blev mitt ansvarsområde. Det innebär många debatter om schyssta villkor när skattebetalarnas pengar ska användas till att köpa varor och tjänster, berättar hon.

Förutom engagemanget i Riksdagen är Monica Green främst engagerad i UN Women, vilket är FNs jämställdhetsorgan.

— Vi jobbar med insamlingar till utsatta kvinnor i världen samt med att göra FNs kvinnokonvention mer känd. Jag är ordförande för den Svenska kommittén, som samordnar verksamheten i Sverige.

Vad hon ska syssla med efter valet 2018 är ett oskrivet blad.

— Det vet jag inte ännu, men det kommer säkert att visa sig. Det kan handla om internationell solidaritet, jämställdhet, biståndsarbete, trafiksäkerhet eller något kul inom IT-branschen. Vi får se vad som dyker upp. Nu ska jag först fullfölja det förtroende väljarna i Skaraborg gett mig den här mandatperioden, avslutar Monica Green.