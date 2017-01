Så fick Glenn Hysén skaraborgarna att jubla

Det var Jula hotell och konferens som tillsammans med Liverpools supporterklubb i Skaraborg arrangerade träffen. Fotbollsfans slöt upp för en trevlig eftermiddag med god mat, Premier league-match mellan Liverpool och Swansea på storbildsskärm och så en massa tjôt med Glenn Hysén.

— Jag älskar Liverpool. Pelle (ordförande i supporterklubben i Skaraborg, reds anm) har dragit ihop ett jävla gäng. Och så har de fått hit Glenn, det är kul, konstaterar Trolle Svedin.

Knôkat i salongen

Han och de lika fotbollsfrälsta kompisarna hade åkt från Lidköping för att hänga med andra Liverpoolfans. För visst var det väldigt rött i den fullsatta lokalen. Bara någon enstaka hade inte det engelska lagets färger på sig.

Under den dryga timme som Glenn Hysén höll i mikrofonen bjöds på många skratt när det tidigare fotbollsproffset berättade anekdoter från sin tid i såväl svenska och holländska som italienska och engelska ligan eller när han varit expertkommentator i tv.

— Jag minns när USA skulle möta Brasilien i VM -94. Då höll Bill Clinton tal och avslutade med att säga: Come on you guys! Då utbrast jag: Inte visste jag att Clinton höll på Gais. Men det var inte alla som fattade att jag skämtade, minns Glenn Hysén.

Han åker ofta runt på liknande evenemang, något han stortrivs med.

— Det är helt fantastiskt att se hur engagerade folk är och jag gillar att tjôta, även om jag att jag går över gränsen ibland.

Och visst blev det en del under bältet-skämt i Skara också till publikens förtjusning.

— Mitt favoritcitat av Glenn är hans svar på vad han ska göra med pengarna om han vann på Triss: "Jag ska bränna allt på sprit", konstaterar Anders Forsberg.

Den som missade Glenn Hysén den här gången behöver inte misströsta. Den goe gubben kommer tillbaka i vår.

— Ja, det är spikat även om datumet inte är satt än. Och så blir det en massa annat roligt också, lovar nye vd:n Bosse Brännerud.