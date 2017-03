Skövde RF arrangerade årets första regionala dressyrtävling, då tävlingen går tidigt på året är det många ryttare som är laddade och sugna på att få komma och tävla och klasserna blir fulla snabbt. Det kommer många lokala men även en del långväga ekipage, och många återkommer varje år och det har blivit lite av en tradition att anordna Marsdressyren då den uppskattas mycket av ryttarna och på sikt vill vi kunna utöka antalet startande. Under båda dagarna hade klubben 58 ekipage till start av 80, på grund av snöovädret som drog in under natten och dagen till den 5 mars var det många som fick avanmäla sig.

Framgångar hade hemmaryttaren Magdalena Rubensson Zäll, som är ridskolechef på ridskolan i Skövde. I lördagens LB:3 blev det en 2:a plats med hästen Special Suprice 71.36% och i lördagens andra klass LA:3 blev det en 3:e plats med sin egna häst Zeus MH 73.71%. I söndagens första klass en Medelsvår C:2 tog hon hem segern med sin häst Zeus MH med procenten 69.67%.

Första klassen LB:3 vanns av Rebecka Tell med hästen Christall 75.55% ridandes för Segersjö fältrittklubb och i dagens andra klass LA:3 gick 1:a priset till Gunnel Johansson och Rausenburg Lux N (SWB) 75,29% ridandes för Mariestad ridklubb. Även hemmaryttaren Michaela Sjölin fick en 5:e placering i lördagens LB:3 klass med hästen Rocka Baloa 68,18%.

Under söndagens tävling bjöds det även här på fina uppvisningar och i första klassen Medelsvår C:2 gick vinsten till Magdalena Rubensson Zäll med hästen Zeus MH från Skövde Ryttarförening 2:a Ida Viljanen från Tämta ridklubb med hästen Der Classiker och 3:a blev Jonas Petterson från Vartofta rid - och körsällskap med hästen Fabiana.

I meetingets sista och högsta klass Medelsvår B:2 gick 1:a priset till Skaraortens ryttarinna Karin Anderström med hästen Mr Högberg och 2:a blev Annie Nilsson från Mariestad ridklubb med hästen November Rain

