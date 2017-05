I tisdagens semifinal i Kiev tog sig den cypriotiske artisten Hovig och Gravity som en av tio låtar vidare till lördagens final.

Låten är skriven av Thomas G:son och kan beskrivas som en mörk poplåt med elektrobeats.

I finalen ställs Hovig Demirjian bland andra mot favorittippade Salvador Sobral från Portugal, som framför låten Amar Pelos Dois, belgiska Blanche med City Lights, och Sveriges egen Robin Bengtsson med I Can't Go on.

Ingen lätt match för Cypern enligt oddsbolagen. När denna text skrivs ligger Gravity på 23:e plats.

För Robin Bengtsson ser det något ljusare ut med en femte plats efter Italien, Portugal, Bulgarien och Belgien. Dock verkar det enligt den samlade kritikerkåren inte finnas någon som helst segerchans för Bengtsson och hans rullbandslåt.

I morgon kväll får vi facit direkt hem i schlagersofforna.

Vi har utan framgång försökt nå Thomas G:son för en kommentar.