Idrotten har för övrigt varit hans stora intresse genom livet. Han kunde knappt mer än gå innan han började sparka på bollen.

Redan i ungdomen engagerade han sig i Skara IF och ingick en tid i A-truppen.

— Jag har för övrigt suttit på bänken när svenska landslaget spelade i Stockholm, berättar han. Men det var faktiskt inte som spelare, även om jag hade dräkten, utan det var ett pris, som jag vunnit som bolljonglör.

Leif Nordh var under många år också med i handbollsklubbens A-lag och det berättas att han var den store målgöraren – stor i flera bemärkelser!

Numera är det mindre bollar, som spelare på golfbanan i Kulhult.

Född i Skara

Leif Nordh föddes i Skara den 29 mars 1937.

Som sexåring började han på folkskoleseminariet, som då var platsen för Skaras försteklassare.

1947 började han sedan på läroverket. 1954 tog han realexamen och tre år senare sprang han ut med den vita mössan som godkänd student.

Började i banken

Åren 1957-1958 gjorde han militärtjänst. När den var avklarad fik han sin första anställning – som lärarvikarie i Sätra, mellan Töreboda och Karlsborg.

1959 började han sedan på Skaraborgbanken i Skara. 1973 utnämndes han till bankdirektör och chef för Skarakontoret.

Som nygift med småskolläraren Inger bodde han ett år i Timmersdala och tjänstgjorde på bankens kontor där.

1988 erbjöds Leif att ta över bankens fastighetsmäklarkontor. Efter fem år startade han eget företag, Skaramäklaren, som han sedan drev i tjugo år.

Politik på halvtid

Leif Nordhs politiska meritlista är lång. Redan som 15-åring var han ordförande i SSU-klubben.

1964 engagerade han sig i kommunalpolitiken i Skara. Under 30 år var han skolpolitiker och var under den tiden s-märkt ordförande och vice ordförande under olika perioder.

Åren 1994 till 1998 var han kommunalråd på halvtid.

1966 blev han invald i kommunfullmäktige. Där satt han i 22 år, varav 12 år som ordförande.

Aktiv idrottsledare

Genom åren har Leif Nordh lagt ner ett gediget arbete som idrottsledare. Redan som 17-åring valdes han till ordförande i SI:s ungdomssektion. Under 60 år har han beklätt olika poster inom idrottsföreningen.

1995 väcktes idén att slå samman SI med IFK Skara.

— Så blev det dock inte. IFK lades ner, men SI leve vidare och Skara FC bildades, konstaterar Leif.

— Men SI har inte bedrivit något idrottslig verksamhet sedan dess, men lever ändå i högönsklig välmåga, nu mera som kulturförening, berättar han.

I den är Leif Nordh den självskrivne ordföranden, nyss omvald för 22:a gången.

Han är också engagerad i Skara idrottshistoriska sällskap i vilket han är vice ordförande. Här samlas en grupp varje tisdagseftermiddag för forskning och dokumentation.

Leif har tagit på sig uppgiften att sammanställa historiken över kommunens alla idrottsföreningar – genom alla år. Det är ett stort arbete och meningen är att det om tre år ska bli en bok.

När bokverket Skara historia III skulle skrivas var han den självklare författaren till den del som handlar om idrotten.

Flitig revisor

Leif Nordh är sällsynt aktiv inom förenings- och kulturlivet i Skara. Han är revisor i en rad föreningar. Åren 2000 till 2001 var han president i Skara Borgen Rotaryklubb. Han är nog för övrigt Skaras mest aktive rotarian, som sällan missar ett möte i någon av klubbarna.

Nu fyller alltså Leif 80 år. Han gör inte någon större affär av detta, men tänker ta emot släkt och vänner med Öppet hus på eftermiddagen den 29 mars.

— Men jag vill inte ha några blommor eller presenter, slutar han, men däremot gärna en gåva i bössan till Röda korsets katastrofhjälp.

Han är engagerad i Röda korset och är revisor i Skarakretsen.

Hustrun Inger avled för drygt ett år sedan. Födelsedagsfirandet inleddes för övrigt förra helgen då de båda barnen Christer och Cecilia med familjer firade sin far på sitt sätt.