Genom efterlysningen blev det om möjligt ännu tydligare att väg 2752, Raka linan mellan Lerdala och Skövde upplevs som ett stort problem och en daglig utmaning av dem som behöver använda vägen.

Dimbo-Gerum

Indignationen över vägarnas tillstånd begränsar sig dock inte till Raka linan på Billingen, utan finns i hela Skaraborg. Vägen mellan Dimbo och Östra Gerum lyfts fram av många: Gerumsvägen är dålig i år med! Max 12 ton några månader, vad hjälper det. skriver en läsare. Mellan Dimbo o Östra Gerum. Herre gud skriver en annan.

Örnsro

”Örnsrovägen mellan Skara och Axvall. Trafikeras mest av tunga fordon lastbilar till och från sopstationen SITA. För några år sedan gjorde Trafikverket nya av- och påfarter till Skövdevägen för att få in den tunga trafiken där istället, men ICKE, dom väljer hellre Örnsrovägen. Å nu ser man resultatet, sprickor, svankhôler, hålor som lappas och lagas av Trafikverket. Se upp för stenskott och parkeringar.” skriver en läsare.

26:an

Väg 26 är också en väg som många tycker är dålig, inte minst sträckan mellan Skövde och Mariestad: Spårig vägbana och stora vattensamlingar vid regn=livsfara.

Vägen från Ekedalen till Tidaholm är riktigt dålig, tycker många:

Åker dagligen mellan Ekedalen och Tidaholm..vissa bitar är så dåliga och varit så i många år så man väljer att köra på mötande sida för att inte slå sönder bilen eller med mc köra av vägen. Riktigt illa.

Slalom

En läsare har skickat in en film, där det tydligt framgår vilken utmaning det är att köra bil på vägen mellan Floby och Jäla: ren slalom vissa partier.

Några andra vägar som pekas ut är dessa:

+ Väg 2863från Varv till Tiarp

+ Vägen mellan Skara och Axvall genom Stenum

+ Vägen från Kvänum till E20 via Fyrunga

Drygt 60

Raka linan är dock den väg som har fått flest läsare att höra av sig. Drygt 60 läsare har lyft fram den vägen. Här är några röster:

Raka linan är en ren katastrof. Kan knappt kallas för väg!

Vi som bor i Lerdala måste åka 20 km extra tur och retur varje dag om vi inte åker Raka linan, de flesta familjer har dessutom två bilar, tänk på miljön.

Traktens sämsta väg är helt klart Raka linan! Man skumpar å hoppar å far när man åker där.

De som bor utmed vägen har förstås inget val, men även jag som bor mellan Lerdala och Timmersdala använder gärna vägen för att smidigt komma in till Skövde. Av trafiken att döma är det många Lerdalabor som väljer likadant, istället för att åka via 26:an in till tätorten. Orsaken är nog att väg 2752 erbjuder tillgänglighet till stora delar av staden, t ex sjukhuset, Elins, Billingehov, Käpplunda, Norrmalm, Centrum, Västerhöjd, Vasastan, Dälderna samt förstås Billingehus. Detta utan att nämnvärt störas av eller onödigt belasta stadens trafikproppar under rusningstid.

Därför är det en viktig väg att hålla i ordning, inte bara för de boende utmed och i anslutning till vägen (det bor fler än man tror på Billingen och dess norra sluttning), utan också för Lerdala med omnejd, samt övriga Skövderesenärer som slipper trängas med nämnda bilister. Det är nog tillräckligt trångt ändå på övriga infarter till Skövde.”

En uppgiven Lerdalabo skriver:

”Har bott i Lerdala i 35 år och ALDRIG har vägen varit sämre än nu. Vi hade tur med den milda vintern i år. En rejäl körare som t ex 2009 hade fullkomligt demolerat vägen och stängt in de stackare som bor längs sträckan. Vi som kan starta från ändpunkterna åker nu endera omvägen över Timmersdala eller Skärv. Vem vill ha sönderslagna bilar som vi dessutom är helt beroende av, åtminstone många av oss? Åk buss säger Miljöpartiklarna, Sveriges främsta stadsparti (inte statsparti). Visst, gärna! Välkommen ut på landet och spana in verkligheten...

När vi byggde var vägen över berget grusväg. Den var MYCKET bättre än eländet vi upplever idag.

Vi söker nu ansvarig på Trafikverket för att få svar på vad som ska göras åt Skaraborgs värsta vägar.