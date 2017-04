Den 15 maj släpps Dying Embers. Albumet är Skararockarna Shape of the New Suns första.

Shape Of The New Sun Medlemmar: Thomas Kihlberg sång/gitarr, Ivan Persic gitarr, Håkan Holmström bas och Tomas Persic trummor Bildades: 2014 i Skara Aktuella med: Singeln Majestic, som släpps den 21 april och albumet Dying Embers den 15 maj med releaseparty på Pitcher's i Lidköping den 19 maj.

— Låtarna har funnits ett tag. Vi hade tänkt gå in i studion tidigare, men det blev inte så. Nu när vi väl satte igång gick det fort. Vi satte alla instrument på fyra dagar och i effektiv arbetstid tog det bara någon vecka, berättar trummisen Tomas Persic.

— Ja, jag tycker att skivan blev grym, fyller Håkan Holmström i.

Tomas Persic känner många igen från tiden som trummis i Lambretta. När Shape of the New Sun bildades 2014 hade han inte spelat på länge. Men efter ett besök på en musikfestival började det klia i fingrarna och tillsammans med brodern Ivan och kompisarna Thomas Kihlberg och Håkan Holmström, som alla har sysslat med musicerande i en eller annan form, startades bandet.

— Vi är uppväxta i Skara allihop och lärde känna varandra när vi hängde på fritidsgården Drysagården. Vi hade våra replokaler vägg i vägg, berättar de.

Numera är det bara Tomas Persic som bor kvar i stan. Ivan Persic har flyttat till Falköping, Håkan Holmström bor i Myråsen och Thomas Kihlberg i Lundsbrunn.

Redan från start fanns ett driv att skriva egna låtar och för ett år sedan fick Shape of the New Sun skivkontrakt med danska Lions Pride Music.

— Vi är väldigt tacksamma att Carsten Nielsen på skivbolaget tror på oss. Han brukar bara signa band han tycker om, berättar Håkan Holmström.

Det har hittills varit band inom AOR-genren. Så beskriver sig inte riktigt Shape of the New Sun, men de spelar melodiös rock. Rötterna återfinns i 70-, 80-talsrocken.

— Våra influenser kommer från Thin Lizzy och Journey, men vi har vår egen musik och stil, understryker Håkan Holmström, som skriver alla texter medan övriga tre bandmedlemmar tar fram musiken.

— Vi gör låtarna ihop. Ofta har någon med sig en idé till en låt och sedan arbetar vi gemensamt med den. Ibland ändrar vi något, ibland inte, säger Tomas Persic och förklarar att hela bandet alltid står som låtskrivare.

Nu har de samlat tio av sina låtar på albumet, som släpps både i digitala kanaler och som cd. Skivan är inspelad hos Bengan Andersson på Nordic Sound Lab i Skara, Björn Wennerberg har mixat den och Thomas "Plec" Johansson står för mastringen.

Låten Majestic släpps dessutom som singel den 21 april.

— Vi hoppas att skivan bidrar till att någon får upp ögonen och öronen för oss. Vi vill komma ut och spela live, gärna på festivaler, säger Håkan Holmström.

Ett par spelningar har Shape of the New Sun redan inbokade. I sommar, närmare bestämt den 3 augusti, spelar de hemma i Skara när Sommarkvällar arrangeras på Djäknetorget.

— Vi blir förband till Sean Banan, säger Tomas och Håkan och skrattar åt den ovanliga kombinationen.

— Fast då kan ju föräldrarna lyssna på oss och barnen på Sean, fortsätter de.

Lite senare samma kväll spelar de även på Stadshotellet.

Den som inte vill vänta så länge kan ta sig till releasefesten för albumet på Pitcher's i Lidköping den 19 maj.

— Vi fick en inbjudan därifrån, så därför blev det där, förklarar Tomas Persic.