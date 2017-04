Förra året hölls Sturetorg i maj för första gången med ungdomar som tog stort ansvar för att planera evenemanget. I år har det utvecklats till en bil och MC-utställning med bakluckeloppis, marknad, livemusik, dans och matservering.

— Nu spänner vi bågen ännu mer, det blir något utöver det vanliga, säger Pierre Fahlström, chef för Stureplan.

Målgruppen är främst ungdomar, men de tror att bil och mc-utställningen kan locka alla åldrar och hela familjer.

— Det blir ett helhetskoncept och vi hoppas på mycket folk. Vi tror att det finns något för alla, säger verksamhetsutvecklaren Agneta Dahlberg.

Evenemanget hålls i samarbete med Mega, Arn racing och Skara MK. Totalt visas 40-50 fordon upp i utställningen, bland annat en nostalgibil, muskelbil och dragracingbil. Några a-traktorer kommer också att finnas att beskåda.

Det blir också bilbanerace, bilsimulering och tävlingar som däckbytartävling, tipspromenad och omröstning av People's choice i bil och mc-utställningen. Fler aktiviteter kan tillkomma.

Skara MK kommer visa upp olika typer av motocrosscyklar, utrustningen de har på sig och berätta om sin verksamhet.

— Vi är ganska anonyma för de som inte redan är inbitna i motocross, nu kan vi visa upp sporten och locka in nya som vill köra motocross, säger Emelie Jonsson från Skara MK.

De kommer också tipsa om sin RM-deltävling i veterancross den 28 maj som hålls på Lilläng.

På bil och MC-utställningen visar Arn upp 25-30 bilar. Det blir lite av en ny typ av sammanhang som de är med i.

— Vi kan visa intresset för ungdomar och visa familjer att det går att göra på ett bra sätt, det handlar inte bara om oljud på natten, säger Erik Persson från Arn racing.

För Arn racing blir det en smygstart på evenemangssommaren. Först ut är Vilanträffen den 13 maj, som de beskriver som en vanlig hederlig old school bilträff på Vilans fritidsområde.

— Det är vårt bekvämaste evenemang att göra, folk kommer och visar sina bilar och åker hem, säger Erik.

Det blir ingen drifting i år, men istället håller Arn racing i en Stadsträffen som har flera nyheter. En bilträff i centrala Skara den 26 juli som hålls samma dag som Sommarkväll i Skara. Det innebär att det blir fullt med aktiviteter den dagen.

Det största evenemanget är Sommarlandsträffen 12 augusti.

— Det är vårt flaggskepp och det vi lever på. Förra året kom det 1300 besökare och då var det dåligt väder, säger Erik Persson.

Bil och MC-utställningen den 6 maj kommer att hållas utmed hela Östra Kunghusgatan med Stureplan som bas. Bakluckeloppiset är vid Djäknescenen. Gatan och de närmsta parkeringarna kommer att vara avspärrade under hela evenemanget och bli lite som en festivalgata. Under evenemanget spelar Stureplan också in ett podprogram.