Det är två gånger Lasse, lärarkollegorna Blomqvist och Jonsson, som är något av initiativtagare till den här välgörenhetskonserten. Med sig på tåget har de också fått Blomqvists dotter Hanna B Tenenbaum samt Lennart Jonsson och Jonas Lönnmyr.

— I samarbete med föräldrarna till Amanda, gymnasietjejen som gick bort för ett år sedan och då fick insamlingsprojektet "Amandas stjärna" uppkallat efter sig, så vill vi göra den här konserten, säger Lasse Blomqvist.

Välkända låtar

Konserten kommer att äga rum i Ållebergsskolans konsertsal den 20 april och gå under namnet "Waiting on the world to change" med underrubriken "Musikalisk vårresa".

— Vi har valt ut ett antal låtar, mestadels sådana som folk väl känner igen. Bland annat blir det tre-fyra låtar av Paul Simon. Vi siktar på att göra lättsam och trevlig underhållning och samtidigt hjälpa till med att samla in pengar till ett välgörande ändamål. "Amandas stjärna" är ju en insamling till förmån för Barncancerfonden, säger Lasse Blomqvist.

Kan köra dubbelt

I konsertsalen finns det plats för 200 personer.

— Skulle det komma dubbelt så många så löser vi det också, då kör vi två föreställningar.

I samband med konserten går det också att köpa fika till självkostnadspris och hela överskottet denna kväll går alltså till "Amandas stjärna", som hittills har fått in den fantastiskt fina summan 615 210 kronor till Barncancerfonden.