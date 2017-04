Cancern tog Amanda Wennerholm-Zimonyis liv den 25 januari 2016. Hon är oerhört saknad av familj, släkt och vänner. Amanda ville inte att hennes kamp skulle vara förgäves utan hon ville ge fler barn och ungdomar en möjlighet att kunna bli botade genom forskning och utveckling. "Amandas stjärna" är ett sätt att samla in pengar genom att sälja armband och arrangera utställningar med mera för att fortsätta kampen mot barncancer. Målet är att samla in pengar för minst ett års forskartjänst genom Barncancerfonden. Hittills har "Amandas stjärna" fått in över 615 000 kronor till Barncancerfonden och målet är att nå åtminstone 800 000 kronor.

Konsert för "Amandas stjärna"

Många vill vara med och bidra. Välgörenhetskonserten i Ållebergsgymnasiets konserthall på torsdagskvällen är ett sätt. Lärarkollegorna Lasse Blomqvist och Lasse Jonsson, som tidigare spelat tillsammans i bandet Frontline, var initiativtagare och med sig på scenen hade de även Lasse Blomqvists dotter Hanna B Tenenbaum samt Jonas Lönnmyr och Lennart Jonsson.

— Det är vårt sätt att få vara med och bidra, säger Lasse Blomqvist.

Konserten gick under namnet "Waiting on the world to chance".

— Det är en John Mayer-låt vars titel passade bra i det här sammanhanget.

Fruarna till musikerna och Amandas föräldrar såg till att det fanns fika och insamlingsbössor i samband med konserten.

Patrik Zimonyi fanns på plats och han var både tacksam över initiativet samtidigt som det var jobbigt eftersom saknaden blir extra påtaglig.

— Det går inte en minut utan att jag tänker på henne. Det är som att gå på extrem tunn is som knakar och riskerar att ge vika hela tiden. Men det känns bra att göra nytta och initiativ av det här slaget visar att det finns kärlek i världen.

Patrik tycker att det är oacceptabelt att en allt för hög procent av barncancer inte går att bota idag.

— 60 000 vuxna och 400 barn insjuknar varje år i cancer och sett till dessa siffror förstår man ju att barncancer inte prioriteras. Även om vi har världens bästa sjukvård när vi blir sjuka måste det satsas mer på forskning och utveckling för att bota cancer.