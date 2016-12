Klass 1-varning: Norsk storm drabbar länet

I kölvattnet av det milda julvädret kommer nu ett riktigt ruskigt väder att drabba Skaraborgs län. Ett lågtryck som legat västerut över Norge har börjat röra sig in över Sverige, och det är framför allt Götaland som drabbas av hårda vindar.

Över Skaraborgs län har SMHI nu utfärdat en klass 1-varning. Detta innebär att länet kan drabbas av vindbyar upp till 24 sekundmeter.

— Lågtrycket rör sig österut. Detta innebär också att de olika delarna av Götaland kommer att drabbas vid olika tidpunkter. För Skaraborg så kommer det börja blåsa upp mellan klockan 20.00 och 21.00 under måndagskväll, medan de för de östra delarna av Jönköpings län snarare kommer börja blåsa sent under natten till tisdag, säger Charlotta Eriksson, som är meteorolog på SMHI.

Innebär blåsten några risker?

— När det blåser så här kraftigt så finns det en risk att enstaka träd och grenar knäcks. Man ska även vara försiktig om man kör med ett högt fordon.