Klart: Här är grupperna i SkLT-cupen

Vara SK har avslutningsmatch i sin futsalserie och är därför inte med i SkLT-cupen. Ersätter gör Härlunda IF.

Grupp A: Götene IF, Ardala GoIF, Härlunda IF

Gupp B: Skara FC, Sils IF, Hällekis/Trolmen

Grupp C: ENV, Axvalls IF, Hangelösa IF

Grupp D: Lundsbrunns IF, Kinne-Vedums IF, Varnhems IF

Regerande mästare är Götene IF, som i fjol besegrade Skara FC i finalen med 2–0

Damlagen sviker

Nytt för den här gången är att SkLT-cupen även ska ha en damturnering. Men intresset har varit svalt och i skrivande stund är endast fyra lag anmälda – Axvall, ENV, Skara FC och Råda.

– Det har varit mycket svårare än vad vi trodde att få ihop åtta lag som var tanken från början. Vi har fått nej från några lag som vi trodde skulle vilja vara med. Vi behöver få ihop minst sex lag för att det ska kunna genomföras. Vår nye kanslist Jens Antonsson jobbar med det och har lite krokar ute, säger Peter "Preck" Karlsson i Skara FC.

Damerna ska spela sitt gruppspel i Vilanhallen för att därefter gå över och spela slutspelet ihop med herrarna i Idrottshallen.

