Känslorna inför helgens kvalmatch mellan Kungälv och Skara HF håller på att blossas upp ordentligt. Under förra veckan hävdade Skara HF:s assisterande tränare Petra Skogsberg att Kungälvs tränare Per Johansson försökt locka över de tidigare landslagsstjärnorna Anna-Maria Johansson och Therese Islas Helgesson till kvalmatcherna för kvalet till SHE, det stämmer inte enligt Johansson.

– Petra ljuger. Jag har inte pratat med Therese angående det här. Petra får tycka vad hon vill, det lägger jag inte några värderingar kring. Hon får tycka att mitt agerande är osportsligt. Men det här med att jag har frågat Helgesson är en lögn. Jag har bara pratat med Anna-Maria Johansson om detta, säger Per Johansson.

Petra Skogsberg bemöter anklagelsen så här.

– När jag pratade med Helgesson talade hon om att hon hade pratat med "Majsan" (Anna-Maria Johansson) som i sin tur nämnde att Per (Johansson) även skulle kontakta Helgesson. Om jag nu uppfattade saken rätt.

Samtidigt vill Skogsberg förtydliga sin ställning i debatten.

– Jag tycker det är regeln som är dum som tillåter att man kan ta in spelare till ett kval. Hans beteende tycker jag inte är osportsligt. Det är regeln som är osportslig, om den nu kan vara det, säger Skogsberg som inte skulle ta in några spelare enbart för ett kval, även om hon fick chansen.

– Nej, det hade jag inte. Jag tycker inte att det är okej. Spelarna som har spelat under säsongen ska även få äran att slutföra den.

När redaktionen når Therese Islas Helgesson hävdar hon att Per Johanssons ord stämmer.

– Han har inte frågat mig. Jag vet att han har frågat "Majsan" (Anna-Maria Johansson). Petra (Skogsberg) kanske har missförstått det.

Tycker du att Per Johanssons agerande är osportsligt?

– Regeln ser ut som den gör och lagen gör vad de kan. Dock kan jag förstå att spelare blir besvikna efter att ha kämpat en hel säsong och sen inte får spela. Men om det vore osportsligt mot de andra lagen vet jag inte. Jag har inte funderat så mycket på frågan.