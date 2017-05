Min kreativitet är en röd, glänsande ballong som - just när den i alla fridfullhet ska ta sig högre upp i skyn - attackeras av ilskna bin.

Och det kanske mest tragiska med det hela är att biodlaren är jag själv.

För så fort en ny idé kläcks som ger syre åt ballongen, så väcks också flera surrande tankar i huvudet; "Men tänk om!", "Kan jag verkligen?", "Det låter svårt!", "Vad ska de andra tycka?", "MAYDAY MAYDAY, WE'RE GOING TO CRASH!"

Och detta gör att jag allt som oftast fångar in den nykläckta idén igen, klär in den i bubbelplast och lägger den i "Göra en annan dag"-lådan. Lådan för allt det där som jag inte vågar ta mig an.

MEN, kompisar, nu ska det bli ändring på detta!

Jag minns hur det var när jag var liten. Så liten att jag ännu inte lärt mig att odla bin.

Jag minns hur jag kunde sitta på trägolvet i vardagsrummet med benen i kors. Sittandes med legolådan bredvid mig. Jag minns hur jag bekymmerslöst kunde plocka upp en legobit och låta den vila i handen. Vila i det varma skenet från fönstret. Jag minns hur min blick vilade på den. Jag minns hur hela mitt sinne vilade på den. Kurade ihop sig ovanpå legobiten. Vilade i värmen och tystnaden. För ingen klocka tickade, och jag var inte på väg någonstans. Mållinjen låg inte målad framför ett färdigt legohus. Mållinjen var inte lagd i änden av en prestation. Målet var redan nått. Jag satt redan på det. Målet var där, på trägolvet, i solskenet. Jag var redan klar. Jag var inte på väg.

Om jag ville kunde jag foga samman legobiten med ännu en bit. Se något växa fram. Låta den här stunden övergå i en annan, och vila en stund även i den.

Jag satt där, och skrämdes inte av hur många bitar jag var ifrån ett färdigt hus. Jag satt och njöt, och vilade. En bit i taget. Och den där röda ballongen - kreativiteten - flög högre och högre upp. Svävade fridfullt. Svävade fritt.

Men sen växte jag upp. Lärde mig odla bin.

Sen växte jag lite till, och lärde mig att biodling bara är dumt.

Nu ska jag lära mig att bygga med lego igen.