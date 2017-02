Sports for you har startats av Riksidrottsförbundet med hjälp av pengar från regeringen. I Skara är Carl-Johan Kling anställd på heltid sedan i november i fjol för att finnas till hand och hjälpa föreningarna i deras arbete, men han tar också initiativet till arrangemang.

Hittills har man haft en aktivitetsturnering i fotboll speciellt för ensamkommande flyktingungdomar. Vidare är fyra prova på-kvällar i badminton för alla i alla åldrar inplanerade, med det första tillfället den 28 februari. Och nu på fredag går en bussresa till en HV71-match i Jönköping där bussen fylls av både "ursvenskar" och nyanlända dito.

– Resan anordnas tillsammans med Stureplan. Biljetterna bekostas av HV71:s sponsorer och är till speciellt för dem som aldrig gått på en HV-match förut. Vi har fått 50 biljetter och resan är i princip fullbokad, berättar Carl-Johan.

Fler aktiviteter är också under planering. Bland annat ska en samlad aktivitetsdag anordnas på Vilanområdet, där alla föreningarna får möjlighet att visa upp sin verksamhet. Då ska även blåljuspersonal vara med och presentera sig och Stureplan kommer att vara delaktiga.

– Det blir en stor satsning, konstaterar Carl-Johan.

Fritidsbank

En fritidsbank ska också inrättas på Vilan. Där ska man kunna låna sportutrustning för kortare tid, så man kan testa en idrott utan att behöva köpa en massa prylar.

– Det är ett koncept vi hämtat från Värmland och som finns på flera platser i landet. Det blir som ett bibliotek med sportutrustning, förklarar Carl-Johan.

För den som inte vill träna under organiserade former i en klubb ska det också finnas möjlighet att spontanidrotta. I sammanhanget nämner Carl-Johan begreppet idrottsfadder, som är tänkt att fungera som en språkvän, men där idrottsutövandet blir en gemensam faktor att samlas kring.

– Tanken med alla de här aktiviteterna är att de nyanlända ska få möjlighet att hitta sin plats i idrottens värld och att svenskar och nyanlända ska kunna träffas och ha bra möten med hjälp av idrotten, säger Carl-Johan.

Resurs för klubbarna

Men Sports for you ska också vara en resurs för klubbarna i ett skede där de får in många nya medlemmar med en annan bakgrund än vad de är vana vid.

– Jag finns här och kan hjälpa till med sådant som behöver göras och som klubbens egna medlemmar inte kan eller hinner med, säger Carl-Johan, som hittills mötts av uteslutande positiva reaktioner från klubbar han varit i kontakt med.

Skara HF är en av föreningarna som testar prova på-verksamhet. På tisdagen fanns Malin Walette från klubben på plats i Vilanhallen för att ta emot eventuellt blivande handbollsspelare. Tyvärr var gensvaret inte vad arrangörerna hade hoppats på just den här gången då bara en tjej dök upp, men man har ett tillfälle till inbokat på torsdag kväll, då för 7 till 10-åringar.

Och bara för att det inte blev någon anstormning den här gången tycker Malin ändå att jobbet är värt att göra.

– För oss är det självklart att jobba med sådana här projekt. Integration är jätteviktigt och sport är ett bra sätt att göra det på. Sen vill vi så klart ha med många nya tjejer till klubben, säger Malin.