Men vänta er inte en ny "Euphoria" – det här är en annan typ av låt och sångerskan själv lägger tonvikten på budskapet. Att alla vill vara med och påverka och att man ska stå upp för det man tror på.

Loreen menar att det behövs en motvikt till politiker som Donald Trump och hans själsfränder runt om i världen. Trots att hon har så låga odds som 1.20 hos Unibet före tävlingen menar hon att det här är egentligen en låt man inte ställer upp med i Melodifestivalen.

Bidraget är råare än segerlåten för fem år sedan och faktiskt lite punkig.

Många har sett fram mot att få höra vad det är för komposition som fått Loreen att komma tillbaka.

Nu är det dags att lyssna.

Men jag kan redan nu avslöja att det är ett elektroniskt kaos och mer DDR än Charlotte Perrelli om man säger så. Och vid första genomlyssningen undrar ni förmodligen vad det var som hände.

Om proffstyckarna har rätt så får Loreen sällskap i finalen på Friends Arena av den 20-åriga sångerskan Wiktoria och låten "As I Lay Me Down". Hon debuterade på festivalscenen ifjol och kom fyra i finalen med låten "Save Me".

Wiktoria har nyligen stått för den svenska rösten till ''Vaiana'' i filmen med samma namn.

Men nu är det sångerskan vi möter i ett bidrag med högt tempo.

Sanningen är att det är tävlingens mest omedelbara låt och inte oväntat har det en tydlig dragning åt country.

Den borde gå direkt till final.

Till Andra chansen i Linköping gissar jag att Axel Schylströms "När ingen ser" går.

Den har ett effektivt handklapp och en refräng som fäster mycket lätt.

En modern poplåt helt enkelt.

Axel har varit med i idol, spelat A-lagsfotboll i IK Sleipner och när han tog studenten klättrade sångaren upp på ett tåg och fick 16.00 volt genom kroppen.

Bara så ni vet.

Dit går förmodligen också Alice "Running with Lions" och låten inleds också med just ett lejonvrål.

Detta även om det låter lite tamt.

Det är tillrättalagt och med en dragning åt Kate Perry, om än i en yngre version.

Alice har också varit med i Idol, där hon slutade tvåa 2008.

Hon är adopterad och upptäckte i höstas att hon hade en tvilling i Vietnam, vilken hon också fick träffa när hon besökte sin biologiska familj i Hanoi. Alice vet också att det lika gärna kunde blivit hon som kunde fått stanna i Asien.

Men sångerskan kom till Sverige och på lördag står hon på Melodifestivalens scen.

Hon konkurrerar enligt min uppfattning närmast med Jon Henrik Fjällgren och Aninia.

De ställer upp med den naturromantiska låten "En värld full av strider".

Och det det låter precis som ni förväntat er.

Detta även om en del hävdar att Jon Henrik sjunger som om han försöker utlösa en lavin.

Med i tävlingen är också bandet Les Gordons och Sara Varga, som gör en duett Juha Mulari.

Men det känns inte riktigt som om de har med slutsegern att göra.