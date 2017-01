IF Hagens Tipspromenad

Roland Axelsson blev enda deltagaren med 12 rätt. 4 personer hade 11 rätt. Närmast på skiljefrågan var Henny Carlsson och Britta Sahl. Dessa 3 vinner pris från dagens sponsor. Som tröstprisvinnare drogs Birgit Johansson och Meya Himmer. Priserna kommer per post.

Efter promenaden smakade det bra med en fika i Hagenstugan.

Rätt rad: 2x1 xx1 x22 121

Rätta svar: 1) Bostadsminister, 2) Theresa May, 3) Tysklands kristdemokratiska union (CDU), 4) Joel Eriksson EK, 5) Singin' in the rain, 6) Kalamark, 7) Hösten, 8) Inte alls. Har med det danska helgonet Knut att göra, 9) Första gången segraren sprang under en timme, 10) Den saknar hörlursuttag, 11) Statoil - Circle K, 12) The Danish Girl.

Skiljefråga: 548 gram.

Ny promenad nästa söndag.