Vi får se Owe Thörnqvist i sin "Boogieman Blues" och han tar oss med på en resa tillbaka till 50-talet. Här finns ingen strävan att modernisera soundet och det känns faktiskt rätt skönt. Han får även in en passning till rockklassikern "Varm korv boogie" och det är riktigt roligt.

Vinner han?

Owe har överraskat förr, men det äldre gardet av artister har haft det väldigt tufft hittills och det finns mycket som talar emot att han tar sig vidare, även om det handlar om en väldigt folkkär artist.

Det har förmodligen en viss betydelse att det är den yngre generationen telefonröstar mest – tidigare deltävlingar talar absolut för det.

Personligen tror jag att FO&O:s bidrag "Gotta Thing About You" och Robin Bengtssons "I Can´t Go On" tar sig vidare direkt till final.

Robin Bengtsson satsar visserligen på att precis som Lisa Ajax ha med ordet "fuck" i texten. Det känns lite malplacerat i hans fall, men bidraget påminner lite om en låt av Maroon 5 och det har ju gått väldigt bra för dem.

Dessutom har han deltävlingen bästa refräng och Spotify-lyssnarna lär gå i spinn.

Det talar definitivt för att Robin når finalen på Friends arena.

Dit anar jag också att FO&O går, just med tanke på hur många unga damer som kommer att rösta på lördag.

De har en okey variant av en amerikansk poplåt, även om en del förväntat sig mer av ett bidrag som bland annat är skriven av musikgiganten Robert "Mutt" Lange, som står bakom flera världshits. Bland annat med AC/DC.

Gruppen hette tidigare The Fooo Conspiracy, men när bandmedlemmen Oscar hoppade av bytte de namn.

Dessutom börjar denna medeltempolåt precis som Ratatas "Jackie" och bara det borde ta dem till Friends arena.

Detta även om bidraget kallats både ljummet och klyschigt.

Det har också hållits emot dem att de lär ha spelat på en Finlandsfärja under sportlovet.

Vad har folk emot färjor?

Med i leken finns också First Aid Kit-kopiorna Bella & Filippa med sin "Crucified".

Det har konstaterats att sångerskorna i princip klär ut sig till originalsystrarna, låten bygger på countrygrund och har fina stämmor.

Artisterna har länge lagt ut inslag på Youtube och det har skaffat dem en trogen publik.

De är också tävlingens yngsta deltagare.

Jag tycker att det här bör räcka till Andra chansen.

Många pratar också om Anton Hagmans "Kiss You Goodbye", som har deltävlingens mest moderna sound.

Den 18-årige debutanten har tidigare fått uppmärksamhet genom att lägga ut inspelningar på Youtube. Och mycket talar för att Växjö blir hans genombrott för den stora publiken.

Intressant är också sångerskan Siegfrids bidrag "Snurra min jord", som har liknats vid en 80-talsversion av Veronica Maggio. Och det är faktiskt en ganska bra beskrivning.

Tävlade ifjol med "Faller" och hon leder precis som då den finska Melodifestivalen.

Men för att gilla det här bidraget måste ni också gilla den här tävlingen lika mycket som jag.