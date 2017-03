– Det är upp till förbundet att besluta. Vårt önskemål är att gå ner i Mariestadssexan. Men då antar jag att något lag från den serien måste flyttas upp. För Mariestadssexan är full. Däremot finns det plats i Lidköpingssexan. Och den platsen kan vi bli erbjudna i så fall, säger tränaren Jon Ohlsson till Mariestads-Tidningen.

Det är inte klart om något, och i så fall vilket lag, som ersätter Hova i division 5 östra.

Lagen i division 5 östra: Axvalls IF, Borgunda IK, Ekedalens SK, Fagersanna IF, IF Tymer, Jula BK, Kinne-Vedums IF, Norra Fågelås IF, Sils IF, Töreboda IK, Valtorps IF

