Med och hälsades våren traditionsenligt välkommen till Skara av kören Octo Puellae, OP, vid Krönikebrunnen på Stortorget.

De åtta flickor bjöd bland annat på Smedsvisa, Fjäril vingad, Now is the month of May och En vänlig grönskas rika dräkt.

Kören grundades 1977 och 40-årsjubilerar således i år. Medlemmarna är dock inte desamma som då, de byts ut varje år. Men några av de tidigare medlemmarna fick ändå publiken höra, då de i sista visan klev upp och sjöng med nuvarande OP.

Däremot är utstyrelsen likadan som vid starten: vit blus med blå kjol, slipover, strumpor och den speciella studentmössan i ljusgrön färg.