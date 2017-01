Den 14 februari kommer filmhistorikern Patricia Ward Kelly att gästa Rosers salonger i Skara med showen Gene Kelly The Legacy. Hon är änka till Hollywoods mest framstående dansare och underhållare Gene Kelly.

Det är hennes enda framträdande i Norra Europa och Sverige samt en av två framträdanden i Europa.

Dagen innan, 13 februari, kan Skaraborna ladda upp och komma i stämning på biografen Grand. Då visas kultfilmen Singin' in the rain i närvaro av Gene Kelleys änka, Patricia Ward Kelly.

Hon kommer till Skara dagen innan sitt framträdande på Rosers och finns då tillgänglig för frågor om filmen i samband med filmvisningen. Innan filmen är det mingel och musik.

— Det är jätteroligt, vi kör dansvecka under sportlovsveckan och har dans som tema överlag. Det är kul och blir extra bra nu när bion hänger på, de köper in filmen Singin' in the rain särskilt för detta, säger kulturutvecklaren Anna Ohlin Ek.

— Jag tror att filmen La la land visas fortfarande den veckan också, den filmen har Patricia Ward Kelly varit med som inspiration. Den har koppling till alla klassiska musikalfilmer från Hollywood.

Dagen därpå har Patricia Ward Kelly sin föreställning Gene Kelly the legacy på Rosers salonger, enda tillfället den ges i Sverige. I showen kommer hon att berätta om Gene Kellys långa karriär på ett personligt sätt och ta med publiken bakom kulisserna.

— Det är ett relativt bra intresse, vi har ett 100-tal biljetter sålda hittills. Vi hade en liten kampanj innan jul och det kommer lite mer, säger Anna Ohlin Ek.