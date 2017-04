Kritiken kommer från Kristina Adolfsson, ordförande i Synskadades Riksförbund Skara-Götene.

Det kommer vara sju bilar stationerade i Götene varav Billinge taxi kommer att ha tre bilar. 13 bilar kommer att vara stationerade i Skara varav Billinge taxi kommer att ha nio.

Hon har själv drabbats av misstag som gjorts av Billinge Taxi. De har tidigare färdtjänstavtal i Skövde. Men när färdtjänst beställs så kommer den taxi som är närmast eller lämpligast, därför har hon liksom andra Skarabor ändå gjort resor med just dem.

— De hittar inte och de kör i regel väldigt fort, det är obehagligt. Sen har de en stor omsättning på personalen, berättar hon.

I hennes fall har hon även vid flera tillfällen blivit avsläppt på fel plats. Eftersom hon är synskadad så ställer det till med stora problem. Vid ett tillfälle i höstas lämnade Billinge Taxi av henne vid SLU istället för hennes arbetsplats på Metis, något hon gick ut och berättade om i tidningen.

Trots att Kristina Adolfsson menar att kritiken bland olika handikapporganisationer är stor mot taxiföretaget så sticker inte anmälningsstatistiken ut nämnvärt.

Under 2016 lämnades 338 klagomål in till Västtrafik gällande Billinge taxi, hittills i år har 69 klagomål på samma företag kommit in.

Men dessa motsvarar bara knappt 0,5 % av alla resor som Billinge taxi gör.

En fjärdedel av klagomålen rör förseningar. Drygt 15 procent av klagomålen handlar om bemötande och lika många berör bristande hjälp.

Av samtliga 50 företag som kör för Västtrafik ligger Billinge taxi dock på en femte plats när det kommer till antalet klagomål under 2016, hittills i år ligger de på en åttonde plats.

Att inte fler klagomål kommit in menar Kristina Adolfsson beror på rädsla.

— Alla anmäler inte, dels för att man känner att inget händer, dels för att Västtrafik utreder sig själva. De brukar be om ursäkt och säga att det inte ska hända igen. Men det gör det lik förbaskat. Sen är folk rädda för repressalier. Man kan bli utskälld av chauffören och bli uppringd av bolaget och få sig en avhyvling.

Själv menar hon att hon flera månader efter att hon blivit avsläppt på fel plats blev utskälld av chauffören som gjort misstaget.

— Han menade att jag inte skulle anmäla honom, att det inte var något fel. Jag var i underläge redan som det var eftersom jag inte visste vem det var som körde.

Västtrafik känner till händelsen när Kristina Adolfsson blev avsläppt vid SLU istället för Metis, de har även pratat med chauffören om det inträffade. Men att färdtjänsttagare skulle ha blivit utskällda eller uppringda har de inte kunnat få bekräftat.

— Varenda synpunkt utreds. Att en förare skulle ringa upp på det sättet vore direkt olämpligt och jag har svårt att tro att det skulle hända. Vi har bett om detaljer i det ärendet, men inte fått det, säger Gunilla Wicktor på Västtrafik.

Kristina Adolfsson är även kritisk till Västtrafiks upphandling och menar att de borde gå mer på vad färdtjänsttagarna vill ha när upphandlingar sker.

— Det måste finnas fler kriterier att följa än att ligga lågt prismässigt, det här innebär ingen trygghet för oss som åker. I förlängningen blir det så att folk inte åker färdtjänst, de blir isolerade och ger sig inte ut. Jag kanske fixar det men det är många andra som inte gör det, säger Kristina Adolfsson.

Men att det bara skulle handla om pris när upphandlingarna sker avfärdar Västtrafik bestämt.

— Till att börja med är anbudsunderlaget på 90 sidor med en mängd krav som ska tillgodoses. Alla kraven ska uppfyllas plus att vi har granskat deras ekonomiska situation, om de har anmärkningar på sig och så vidare. Det tredje kriteriet handlar om vilket pris de lämnat. Men då undersöker vi också att priset inte är för lågt, det måste vara rimligt, säger Gunilla Wicktor.

Att stoppa upphandlingen tror inte SRF är möjlig.

Vad kan ni göra då?

— Jag vet inte. Vi slår ju i underläge, för vi är beroende av färdtjänsten, men det tas ingen hänsyn till det. Vi kan inte välja, vi får det vi får. Men förhoppningsvis lyssnar de på oss och förbättrar sig.

Tilldelningsbeslutet som Västtrafik gett innebär i praktiken att de accepterat Billinge taxis anbud. De kan nu teckna avtal med Västtrafik om de önskar. Detta kan ske efter den 7 april i år.

Billinge Taxi har fått möjlighet att bemöta kritiken som riktas mot dem. Men ägaren är inte intresserad, varken av att ta del av kritiken eller att besvara den.

— Jag har inga kommentarer, säger Jasmin Tuzinovic.

Västtrafik är dock tydliga med att de tacksamt tar emot synpunkter för att utreda det som påstås ha hänt.

— Men då måste vi ha konkreta fall, vi måste ha mer att gå på, säger Gunilla Wicktor.