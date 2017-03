Han gör det i ett mejl, som vi väljer att publicera i sin helhet här nedan.

"Det känns väldigt tråkigt att Skara IBK inte har lyckats reda ut problemen internt inom klubben utan att det slutar med ”pajkastning” i tidningen. Jag har inte startat detta och vill helst inte kritisera varken enskilda spelare eller personer i styrelsen. Tyvärr anser jag att det är direkta påhopp och stora felaktigheter och efter att många hört av sig och vill jag ska rätta felen så vill jag säga följande:

Jag hade inte någon tanke på att gå tillbaka till Skara efter förra omgången då det redan då uppstod problem med Andreas och Tobias. Ordföranden Anders Johansson hörde av sig sent under sommaren 2016 och bedyrade att de problem som varit förra gången var borta. De berörda hade antingen slutat eller ställt sig i ledet och accepterat att jag skulle bli tränare. Truppen och styrelsen stod bakom mig till 100%. Martin Lindkvist var en av de spelare som när han fick reda på att det var jag som skulle bli tränare, skrev över från Varnhem enligt Anders. Redan första seriematchen märktes tyvärr från Andreas sida att han inte var nöjd. Jag kan med ärlighet säga att under säsongen har jag lyssnat på Andreas och låtit honom få spela med vilka han vill och verkligen försökt få honom på min sida. Jag känner att jag har gjort allt jag kan. Jag fick kritik redan förra omgången jag var tränare, med önskemål om att jag skulle vara en tränare som skäller och höjer rösten. Skara visste när de tog mig som tränare och även spelarna att jag inte är sådan till sättet. Att jag inte åkt med i spelarbussen vid alla tillfällen har berott på mitt jobb. På ett tidigt stadium hade jag det första av totalt två möten med Charlie och Anders och tog upp problemen jag ansåg fanns i truppen och hur vi skulle gå vidare och de meddelade mig och spelarna att de stod bakom mig och mina tankar. Under våren har flertalet spelare likt tidigare år valt att fokusera på fotboll och tillsammans med Stefan från juniorlaget valde vi slå ihop träningarna. Att det skulle vara dålig stämning i truppen under en längre tid håller jag inte med om då flertalet spelare har utvecklats positivt. Alfred Åkervall är en av dem och jag önskar honom all lycka i sin vidare satsning på innebandyn. Juniorspelarna har visat framfötterna och jag anser de skall få en chans att ta plats i laget och med skador och dålig träningsnärvaro blev det ett bra alternativ. Det var en tråkig avslutning mot Fröjered och synd om de killar som ställde upp trots sjukdom, resor och skador.

Att Andreas inte fick spela de sista matcherna berodde på att jag blev kontaktad av spelarrådet som fått klagomål på att han kritiserade spelare och hade ett dåligt humör under match och de ville inte spela om han var med. Jag valde då att följa deras rekommendation och inte ta ut Andreas i laget.

Tobias har visat en nedåtgående kurva ända sedan skadan efter jul. Matchen mot Varnhem var ett tydligt tecken på att han inte var redo för spel. Han har också valt gå av flertalet matcher efter en dålig start. Våra juniormålvakter har varit ett bra alternativ då de andra två seniormålvakterna tyvärr har varit sjuka och skadade stora delar av säsongen.

Jag har varit innebandytränare i nästan 15 år och brinner för sporten och har aldrig upplevt något liknande. Det känns både ledsamt och väldigt onödigt och med facit i hand anser jag att problemet kunnat lösas om styrelsen agerat utifrån det de sagt till mig och efter den information de fått från både mig, ledare och spelare. Det har tyvärr förekommit påtryckningar till enskilda spelare att göra som Tobias och Andreas vill. Spelare har puttats fram till mig att gå Andreas ärende. Dags att Skara IBK rensar upp i egna led istället för att göra det lätt för sig och sparka tränare efter tränare (de har bytt tränare de senaste 3 åren i rad)."

