April

29/4 Matmarknad på Hötorget. Traditionell matmarknad på Hötorget i Skara

Maj

6/5 Axevalla marknad. Traditionell marknad vid Axvalls IF:s idrottsplats

6/5 Bakluckeloppis på Djäknegården

6/5 Festival Sturetorg tema motor

7/5 Invigning Kata gård Varnhem. Invigning av den nya överbyggnaden med utställningen ”Kristna vikingar i Varnhem” samt utställningen Kata och Kättil på museet

7/5 Kosläpp på Uddetorp. Uddetorpsskolans årliga arrangemang där alla djuren släpps ut på grönbete. Det bjuds på mjölk och bulle till alla barn

12/5 Valle vandring. 10 km vandring med servering, lotterier och underhållning längs vägen

13/5 Vilanträffen Arn racing. Bilträff med många bilar på Vilans fritidsområde

13-14/5 Vallehelgen. Öppet hus hos konstnärer, konsthantverkare och näringsidkare i Valleområdet

20/5 Klassfotboll Vilan

21/5 Föreningsmässa Vilanhallen

27/5 Matmarknad på Hötorget

Juni

3/6 Stenaracet. Laglig streetrace i Skara. Kör vad du vill och hur du vill på den avspärrade gatan

6/6 Nationaldagsfirande. Traditionellt nationaldagsfirande följt av Sikta mot stjärnorna

6/6 Skararacet. Friidrottsfest på Vilan med den svenska sprinteliten

10/6 Bakluckeloppis på Djäknegården

23/6 Traditionellt midsommarfirande i Fornbyn

29/6 Föreställning Cirkusskola med Jecko och Jessie

Juli

1/7 Sommarland Live konsert med Europé & Sator

1/7 Matmarknad på Hötorget

3/7 Stadsvandringar i Skara med Barbro Olofsson. Årets vandringar tar upp byggnader, verksamheter och personer i respektive område. Även 10, 17, 24, 31 juli och 7 augusti.

8/7 Sommarland Live konsert med Uggla & Hov1

8/7 Bakluckeloppis på Djäknegården

8/8 Skarastämman, folkmusikfest i Fornbyn

9/7 Vikingaliv på KATA GÅRD i Varnhem

15/7 Sommarland Live konsert med Stiftelsen & Linnea Henriksson

15-23/7 Travveckan. Flera aktiviteter under hela veckan i Skara

19/7 Sommarkväll. Järnvingarna och Scotts spelar på Djäknescenen, Segway, tivoli, chokladhjul, sumobrottning mm

20/7 Föreställning Cirkusskola med Jecko och Jessie

21-23/7 Stochampionatet på Axevalla. Årets stora travfest i dagarna tre med topptrav alla dagarna. På kvällarna kalasas det loss i Skara

21/7 Premiär för Charlies Teaters sommarföreställningar på Båtsmansgården. Spelas fredag-söndag under tre helger till och med 6 augusti. Årets föreställningar: Karlsson på taket och Rakt ner i fickan

26/7 Sommarkväll. Robert Wells och The Vocaletts spelar på Djäknescenen, Segway, tivoli, chokladhjul, sumobrottning mm

26/7 Bilutställning Arn racing i centrala Skara

29/7 Matmarknad på Hötorget

Augusti

3/8 Sommarkväll. Sean banan och Shape of the new sound spelar på Djäknescenen, Segway, tivoli, chokladhjul, sumobrottning mm

4/8 Utomhusbio Djäknescenen

4-6/8 Sommarland cup. En av Västsveriges största fotbollscuper för barn och ungdomar som Skara FC arrangerar på Vilan

5/8 Bakluckeloppis på Djäknegården

11/8 Utomhusbio på Djäknescenen

12/8 Sommarlandsträffen Arn Racing

16-20/8 Valle Baroque. En festival för alla sinnen med Varnhems klosterkyrka som nav

23/8 Nostalgikväll med dans i Fornbyn

September

2/9 Tre Berg Linjelopp på cykel med start och mål i Skara

28/9 Tjejkväll Skara Handel

30/9 Matmarknad på Hötorget

30/9 Oktoberfest Stadshotellet