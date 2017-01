Här är hälsocoachens bästa råd

Här kan du läsa alla frågor och svar

Signaturen AA: Jag har ganska lätt att motivera mig att träna. Däremot slarvar jag med maten en del. Några tips för hur jag ska äta bättre? Och hur mycket betyder kosten för det totala träningsresultatet egentligen?

Åsa: Hej AA! Man har en riktlinje på att kosten är 70 procent och träningen 30 procent, så den är viktig för de resultat och mål man vill nå. Man behöver ha en hållbar plan och börja med små förändringar. Några bra tips är att ha en bra matapp, så man kan kolla hur mycket man får i sig och äta var tredje timma. Idag finns en uppsjö av nyttiga och roliga recept att hitta på de sociala medierna.

Micke: Hallå Åsa! Jag tycker det är så trist att träna. Springa, cykla, promenera, gå på gym - nej, ingenting lockar. Hur ska jag göra? Har du några tips?

Åsa: Hej Micke! Man brukar säga att en vana tar 30 dagar att skapa, så försök att välja det du ändå tycker är roligast. Även ha en träningskompis som drar med en när motivationen tryter.

Linda: Jag har ett enormt sötsug - hur blir jag av med det? Är det bästa att bara försöka stå emot eller ska man äta annat?

Åsa: Hej Linda! Ja sötsuget kan vara riktigt jobbigt och precis som du säger får man försöka stå emot, men det är inte lätt. Jag brukar ge tipset, att släng eller ge bort det du inte vill äta. För har vi det inte hemma, så äter vi inte heller upp det.

Första dagarna kan man vara lite förbered med att ha lite nyttigt att tugga på när sötsuget kickar igång, som exempelvis vattenmelon, skivad banan med kalorifri sirap på eller isglass.

Ninis: Jag har en äppelformad figur (kvinna) och håller på med ett kost - och träningsschema. Men det känns som alla kvinnor som följer samma tappar massa centimeter på magen men jag tappar mest bara på benen än så länge. Kommer det sist på mig?? Och hoppas då det rasar snabbt!

Åsa: Hej Ninis! Vi är alla olika och det är så många faktorer som spelar in när man när man följer program som du. Magen är väldigt vanligt att det släpper sist på oss kvinnor, då kroppen sparar dessa depåer till sist, för barnafödande m.m.

Men positivt är att du märker att det händer saker på kroppen och just nu benen, då vet du att det du gör fungerar. Ha tålamod nu, mät ditt magmått och ta bilder så kommer du se resultaten komma!

Eva: Jag är 57 år och gillar att träna men är det något särskilt man ska tänka på när det gäller att träna när man blir äldre

Åsa: Hej Eva. Jag tycker väl egentligen inte att åldern spelar någon roll, jag har tränat med fantastiska kvinnor över 90 år, både yoga och styrketräning. Men just styrketräning har ju en positiv inverkan på skelettet och musklerna, så det tycker jag är bra att man tränar, sen balans och rörlighet i någon form. Så det är bara att köra på.

Emelie: Hej behöver råd och tips på att komma igång med träningen är mer eller mindre ny började, start vikt på 104 kg vill gå ner i vikt men var ska jag börja ?

Åsa: Hej Emelie! Då kosten är 70 procent och träningen 30 procent av dina kommande resultat, så är kosten absolut det du ska börja med. Om du har en bra kostapp så kan du börja registrera in allt du äter under dagen och kolla vart du ligger i intag. Just för viktnedgång handlar det om att ligga på ett minusintag, men inte att svälta sig (mycket viktigt). Om du känner att du behöver en push och hjälp, skulle jag leta upp en erfaren personlig tränare eller dietist som hjälper dig att räkna fram ditt intag, som bör utgå från din basala omsättning och aktivitetsnivå

Marie: Hej, vad har du för förslag för träning när man har för höga halter av stresshormonet kortisol, har medicinerats och vart sjukskriven för utmattningssyndrom. Mår betydligt bättre men har höga halter fortfarande.

Åsa: Hej Marie! Jag tycker promenader för att få i dig luft, se natur och stad med bra musik i öronen. Gärna yoga för att komma ner lite och jobba med sig själv, det finns massor av yoga på Youtube om du vill börja hemma.

Charlie: Hej Åsa! Är det farligt att träna med för mycket träningsvärk? Har hört att man inte ska gå ut för hårt, men även att det inte är någon fara att köra på trots ömma muskler.

Åsa: Hej Charlie! Träningsvärk är ju ibland riktigt jobbigt att ha, men jag rekommenderar att träna vidare, kanske ett lättare styrkepass för att få genomströmning i musklerna och även en promenad kan vara bra!

Fredrik: Jag vet inte om det beror på årstiden, men sedan några månader tillbaka är jag ideligen trött och omotiverad. På jobbet ger jag ett håglöst intryck och någon form av träning på kvällar och helger känns avlägset. Åsa, vad är dina bästa tips för att jag ska hitta livsglädjen igen och inte minst motivationen till träning?

Åsa:Hej Fredrik! Detta är ett "problem" många känner igen och ett ökande problem idag och mycket hänger ihop med för lite sol, dålig kost, för mycket framför skärmar (data, telefon, plattor m.m. ).

Om du känner av det varje höst och vinter så bör du börja boosta kroppen med D-vitaminer redan i slutet av sommaren. Så redan idag börjar du trycka i dig D-vitamin. Har du kollat om du har någon brist? Då du verkar väldigt påverkad av din trötthet. Har du möjlighet att börja med tupplur på dagarna, max 10-15 min, annars blir det motsatt effekt.

Prova och hitta en balans med sömnen på nätterna, hur många timmar är optimalt för dig. Försök ät regelbundet för att tanka kroppen med energi.

Mulla: Jag har svårt för att springa för att jag får ont i fötterna, funderar på rullskidor och undrar om det är mer eller mindre effektivt än löpning

Åsa: Hej Mulla! Får du ont av att springa på ett löpband också tro, som är dämpande? Bra skor ? Många butiker som säljer löpskor idag har ett löpband, så filmar dom hur du springer o kan ge tips om vart man behöver stöd.

Rullskidor är effektivt, då du även får med armarna på ett annat sätt än löpning, och du slipper belastningen som blir av löpningen. Prova!

Conny: Hej! Stämmer det att morgonpromenader bränner mer fett? Har lagt på mig rätt många kilon på sistone och behöver veta om jag ska ställa klockan jättetidigt eller om det går lika bra att vänta med promenaderna till kvällen.

Åsa: Hej Conny! Detta är väldigt omdiskuterat ämne, för eller emot och effekten av det, om det är värt de extra procenten. Jag tror man får prova sin kropp här. Om man nu väljer att ta en morgonpromenad innan frukost så drick lite kaffe och ta några nötter ex 5-6 stycken osaltade cashewnötter. Natten är ju som en fasta för kroppen och den behöver kickas igång, då man är ute efter en förbränning. Och man bör gå minst 45 min. Men också att avsluta sitt styrkepass på en cardiomaskin kanske ger lika mycket resultat. Jag kanske behöver sova den här timman istället för att gå ut och gå? Väg in vad som är viktigast just nu. Hur du äter påverkar också din förbränning.

Gottegrisen: Jag inser att jag behöver bli smalare och mer vältränad, men hur får man motivation att träna och äta mer hälsosamt? Och hur behåller man motivationen?

Åsa: Hej Gottegrisen! Varför behöver du bli smal och vältränad? Anteckna det, och läs varje gång motivationen tryter. Allt kommer gå hand i hand när man väl kommer igång, se den första månaden som en inkörsmånad. När man tränar så börjar man lite per automatik att äta nyttigare, medvetet eller omedvetet. Sen kommer allt gå hand i hand. Hitta en träningsform som du tycker är rolig och inspirerar dig att göra det ofta.

Träningssugen fattiglapp: Hej, undrar om du har tips på hur man kan skapa sig ett hemmagym? Jag har varken mycket pengar eller särskilt mycket utrymme inomhus, men jag bor på landet och tänker att man kanske kan använda sig av naturen - har du tips på övningar som passar i den miljön?

Åsa: Träning ska inte behöva kosta pengar, du har ju det bästa rakt utanför dörren, det vill säga naturen. Du får välja mycket övningar med kroppsvikten, använda träd, stenar och liknande. Sen angående hemmagym, så behövs det egentligen bara en matta, gummiband och en fitnessboll som basutbud och även här sin egen kroppsvikt. Tips är att ringa runt till gym där du bor och kolla om det är något som ska kastas, speciellt nu när gymmen börjar uppdatera sina saker för träningshysterin i januari.

Ola: Hej! Behöver gå ner i vikt och öka kondition men varit förkyld i två månader. Äter vegankost när jag är hemma och vegetariskt ute på restaurang mm. Tränat hur mycket som helst förr men inte nu. Dansar mycket men behöver rolig motion förutom dansen, tränat aerobics med flera gruppträningar förr men tappat motivationen då det inte känts utvecklande. Hur gör du för att hålla träning varierat och inspirerande?

Åsa: Hej Ola. När du känner dig fullt frisk så kör du igång igen, lugnt. Jag kör själv mycket dans och kompletterar med styrketräning, den är rolig, då den aldrig tar slut på övningar och man kan skapa resultat snabbt. Motivationen är att läsa och följa träning på sociala medier, ha ett par träningskompisar och variera min träning, byter gym program var fjärde vecka. Kosten är likaså, allt går hand i hand!