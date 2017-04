En snabb koll på de fyra orterna i tidningens upptagningsområde, Skövde, Skara, Falköping och Tidaholm, talar sitt tydliga språk. I kraft av sin storlek toppar Skövde listorna i de flesta kategorier i den senaste statistiken, som omfattar årets tre första månader.

Flest bostadsrätter och villor har bytt ägare i staden under perioden och dessutom till högst priser. Snittpriset per kvadratmeter för en bostadsrätt under januari-mars landade på 17 220. 129 bostadsrätter rapporterades sålda under perioden. Jämfört med ett år sedan har priserna gått upp tio procent och jämfört med föregående tremånadersperiod var ökningen tre procent.

Under januari-mars rapporterades 63 villaförsäljningar i Skövde. Här blev snittpriset 2 359 000 kronor. Det är en ökning med 15 procent jämfört med samma tidsperiod 2016 och en ökning med sex procent jämfört med föregående tre månader.

I Skara rapporterades 26 bostadsrätter sålda under januari-mars. Här blev snittpriset 4 592 kronor per kvadratmeter. Det var en ökning med 13 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare, men en minskning med tre procent jämfört med tremånadersperioden innan.

När det gäller villaförsäljningen var frekvensen låg i Skara under de tre första månaderna. Bara tio försäljningar har rapporterats. Snittpriset blev 1 844 000, men det låga antalet gör att det inte går att dra några slutsatser om prisutvecklingen.

I Falköping rapporterades under årets första kvartal 30 villaförsäljningar med ett snittpris på 1 566 000 kronor. Det innebar en ökning med fem procent jämfört med de tre månaderna innan, men då för få objekt har sålts bedöms inte prisutvecklingen jämfört med året innan.

Angående bostadsrätter så har 22 försäljningar rapporterats i Falköping under januari-mars. Snittpriset per kvadratmeter blev 6 377 kronor. Prisutvecklingen både på kort och längre sikt bedöms dock inte på grund av det låga antalet affärer.

I Tidaholm rapporterades 27 bostadsrätter sålda under perioden med ett snittpris på 3 059 kronor per kvadratmeter. Under samma tid har 17 villaförsäljningar rapporterats med ett snittpris på 1 386 000 kronor. Inga jämförelser har gjorts för någon av kategorierna vare sig med föregående tremånadersperiod eller med ettårsintervallet, då det bedöms ha varit för få affärer för att få en relevant bild av prisutvecklingen.