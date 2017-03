Axevallatränaren stack ut hakan efter den näst senaste starten där Man At Work satt fast med gott om krafter kvar på Solvalla. Han skrev då på twitter att hästen ”Kanske är min nästa Your Hignness/Noras Bean/Oliver Kronos". Snacket om jämförelsen med världsstjärnorna som Stenströmer tidigare tränat gick genast igång. Man At Work blev omgångens snackhäst inför V75-debuten i Eskilstuna. Han infriade förväntningarna och tog en vattentät seger efter ledning från start till mål för Magnus Jakobsson.

– Jag blåste upp mig lite och då måste ju hästarna leverera, ha, ha. Men jag hade en sådan go feeling för hästen och han uppförde sig perfekt, säger Ulf Stenströmer.

– Jag skojade med Magnus efter loppet och sa att vad långsamt du körde sista varvet. Bara 1.11,2. Då sa Magnus att det inte kändes så och att han alls inte uppfattade att det gick så fort. Det är ju positivt och hästen hade bara 88 i puls i dopingstallet efteråt. Det var alltså inte slutsålt i mål.

– Sedan blev det lite fel det där att folk tycker att jag var orättvis mot hästen och tyckte att jag jämförde honom med mina tidigare stjärnor. Men jag skrev faktiskt KANSKE och det var inte min mening med att jämföra honom med de andra redan nu. Men helt klart är det något extra och faktiskt lite av en undantagshäst. Han gör ett klassigt intryck.

Stor och rejäl

Tränare Stenströmer beskriver Man At Work som en stor och rejäl häst som har det mesta en bra häst ska ha. Men han har också dragits med lite fräschörproblem som har stoppat upp karriären litegrand. Nu verkar det dock som att alla pusselbitar har fallit på plats.

– Han är över medelstorlek och utan att ha mätt honom skulle jag tippa på att han är 1.71 – 1.72 centimeter över manken. Vi har gett hästen den tid han behöver och nu ser vi ut att ha landat med allting. Han har verkligen tagit loppen bra på slutet och varit väldigt fin.

– Det enda lilla kruxet tidigare har varit att han har blivit lite sliten mellan starterna men nu känns han dunderbra. Jag körde honom själv i dag (måndag) på morgonen och det var jättebra. Vi opererade hästen som tvååring i kotsenskidan och sedan har det småstrulat lite men nu verkar allt som sagt helt perfekt. Han är väldigt allround, både snabb och stark och travsäker.

V75 i Bollnäs

På lördag avgörs V75 i Bollnäs och då är det dags för andra starten inom rikstoton för Man At Work. Den fyraårige valacken går ut i den avslutande avdelningen och körs återigen av Manus Jakobsson. Läget med innerspåret bakom bilen är något som Ulf Stenströmer är mycket nöjd med.

– Spår ett är bästa tänkbara då han är väldigt startsnabb. Näst senast lyckades han inte ta sig förbi Johan Untersteiners Cyber Lane på Solvalla men öppnade då 1.05 första tvåhundra metrarna. Magnus sa då att han bara satt och höll i honom och körde ingenting. Så hästen kan öppna riktigt bra och jag pratade med Manus tidigare i dag och han sa att han har svårt att se att någon tar en längd på hästen.

– Jag stack ut hakan senast och fortsätter att göra det. Trots att det är V75 och bra motstånd så kan jag inte annat än vara optimist. Han har fått ett väldigt bra läge och känns finare än någonsin så han kommer nog att reda ut det här. Det borde vara en riktigt fin chans, säger Ulf Stenströmer.

Några ändringar i balans och utrustning?

– Nej, det blir fortsatt skor runt om och samma huvudlag. Han skulle nog kunna gå barfota vilken dag som helst men den växeln får vi ta senare när det blir riktigt fina banor. Han går även med en ryckhuva som vanligt och senast ryckte Magnus den sista biten in mot mål, även om han sa efteråt att det inte hade behövts.

– Det enda som inte är bestämt är hur det blir med resa och övernattning. Vi har 50 mil att åka till Bollnäs och beroende på hur vädret blir så kanske vi åker dagen innan. Feelingen är att hästen ska klara det på ett bra sätt om det nu blir så. Men jag har inte bestämt till hundra procent ännu hur vi ska göra.