Hanna Eklöf tillträdde tjänsten i mars 2015. Hon lämnade då en tjänst på Tidaholm museum där hon bland annat gjort sig känd för sina utställningar om Eddie Meduza och Star Wars.

Nytänkandet tog hon med sin till Skara och hennes förhoppningar var att Västergötlands museum skulle våga släppa loss och bryta ny mark.

Bland utställningarna förra året berördes såväl kalla kriget som tv-spel, som några exempel. Även fotografen Erik Johanssons utställning "Imagine-created reality" drog stor publik.

Satsningarna gav också resultat. Förra året hittade totalt 120 000 besökare dit.

Styrelsen för Västergötlands museum beklagar att Hanna vill lämna chefsrollen och arbetsutskottet arbetar nu för att för att lösa den uppkomna situationen.

Styrelsens uppfattning är att verksamheten under Hannas ledning har stabiliserats och varit framgångsrik under de senaste åren. Personalen på museet har en positiv framtidssyn och ser med tillförsikt framtiden an.

– Västergötlands museum är en jättebra arbetsplats och jag har med glädje sett hur museet har blommat upp och utvecklats till det välbesökta och uppskattade museum som det är idag. Jag måste dock vara rädd om min egen hälsa och väljer därför att kliva av chefstjänsten, säger Hanna Eklöf i ett pressmeddelande.