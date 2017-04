Jonathans äventyr över stora delar av världen har fascinerat många. Paddlingen genom Europa, vandringen över Indien och rullskidåkningen över Australien har fått många ögonbryn att höjas, men nu är det lite mer stillsamma äventyr som lockar.

Fakta: Massajer Massajer är ett delvis nomadiserande folkslag i savannområdet Serengeti i gränstrakterna me.. Fakta: Massajer Massajer är ett delvis nomadiserande folkslag i savannområdet Serengeti i gränstrakterna mellan Kenya och norra Tanzania. De flesta massajer talar Maa som modersmål. I Kenya och Tanzania finns sammanlagt närmare en miljon massajer. Enligt massajernas egen historieskrivning började folkslaget vandra söderut från nuvarande nordvästra Kenya någon gång på 1400-talet, för att nå nuvarande gränsen mellan Kenya och Tanzania på 1600- och 1700-talet. Boskapsskötsel är stommen i massajernas ekonomi och kultur. De traditionella kläderna finns i flera former och varianter. Röda tyger är vanliga.

— Jag vill uppleva och upptäcka, men på ett mer nyfiket sätt. Att bo tillsammans med massajerna är just en sådan upplevelse eftersom jag kommer att leva och bo precis som de gör, säger Jonathan.

— Det har verkligen fötts en nyfikenhet hos mig för massajerna.

Jonathan Ljungqvist är den förste vite personen som släpps in i gemenskapen vilket han gör tack vare sina kontakter under tidigare resor. Väl på plats väntar ett liv under några veckor som massaj.

Det blir sammanlagt fyra personer som kommer att resa till Tanzania.

Jonathan kommer tillsammans med Emil Carlberg leva som en massaj. Resan kommer att dokumenteras av ett kamerateam bestående av Kristoffer Rossgård och Mattias Larsson.

— Första dagen ska de hålla en jättefest för oss, men sedan är det massaj-liv som gäller med att sova med dem, äta som de gör, prova utmaningar, jaga och försöka accepteras av dem, säger Jonathan som dock slåss med en liten tanke:

— De dricker färskt koblod och jag är ju vegetarian, men det får väl gå...

Tiden som massaj är dock bara en del av sommarens äventyr. Afrikaresan inleds med ännu en vandring upp till Kilimanjaros topp, den här gången som guide och coach åt en blind kvinna.

— Att bestiga berget är en upplevelse i sig, nu blir det ännu en utmaning i och med coachandet, säger Jonathan.

Jonathan pratar varmt om Kilimanjaro och Tanzania och han verkligen brinner för de utmaningar som han har och som han kommer att stå inför. I första hand driver Jonathan visserligen sitt företag där han föreläser, men han har också nyligen gått in som ansvarig för sociala medier hos Runes Bil i Habo. Han bor i Karlsborg,

Men som så många gånger som man pratar med Jonathan, så finns det alltid något extra ess som väntar innanför skjortärmen.

Dykprojektet, där Jonathan ska slå ett världsrekord, är också under full rullning.

— Jodå, dykningen är på gång, men mer om det kommer vi att få se under 2018, säger den unge äventyraren.

