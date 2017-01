Han är Årets skaraborgare 2016

— Jösses, nu vart jag helt tagen, sa huvudpersonen själv när han överraskades med priset i direktsänd radio under pågående världscuptävlingarna i Ulricehamn.

— Det här var helt fantasktiskt, stort, stort tack. Det värmer något enormt! sa han när han börjat samla sig, men det kommer ta lite tid att smälta erkände han.

Erikssons meritlista är stor. På kontot finns bland annat sju VM-guld och förra våren deltog Tibrobon i tv-programmet Mästarnas mästare.

Radiokanalens motivering lyder: ”Under många år har han satt Skaraborg på kartan. I våras flyttade han in i de svenska vardagsrummen genom att oavbrutet bjuda på sig själv under Mästarnas mästare. Årets skaraborgare visade under några dramatiska tv-veckor att formen hade konserverats sedan tävlingstiden då han bland mycket annat vann sju VM-guld i enduro. Med fötterna fast förankrade i den skaraborgska myllan har han med värme, generositet och klokskap gått igenom både ruta och mikrofon”.