På lördag är det dags för Melodifestivalens final och stora delar av Sveriges befolkning bänkar sig framför TV:n med chips, läsk och mobiltelefonen i högsta hugg.

En som däremot kommer att finnas på plats i Friends Arena är Skövdekompositören Thomas G:son. När vi får tag på honom är han dock på väg till dagis med minstingen.

Hur är läget? Nervös?

– Nej, inte nu, men när det drar ihop sig till final och mina låtar är med – då kommer jag nog bli lite spänd.

Thomas har två låtar med i finalen: Wild Child, som framförs av Ace Wilder och A Million Years som Mariette sjunger. Båda finns på den övre halvan hos oddsbolagen och har därmed goda chanser.

Vad tror du om möjligheterna för dina låtar?

– Det ser ut att kunna bli väldigt jämnt. Jag är extremt dålig på att tippa när jag är med själv. Vi är ju inte favoriter hos oddsbolagen, men jag tror det ska gå bra. Sen är det ju en internationell jury som man inte riktigt vet vad de tar sig till.

Hur ser du på startfältet i helhet?

– Det finns ingen jättetydlig vinnare som tidigare år med till exempel Måns Zelmerlöv med Heroes, 2015, eller Frans med If I Were Sorry, 2016. Men Wiktoria med As I Lay Me Down är en möjlig vinnare, Nano med Hold On och Jon Henrik med sin jojk är också med i toppen.

Har du några favoriter förutom dina egna låtar?

– Jag hatar alla de andra bidragen! Nej, jag bara skojar, naturligtvis. Hold On med Nano gillar jag nog mest.

Thomas G:son är numera Sveriges mesta schlagerkompositör med inte mindre än 47 deltagande låtar i Melodifestivalen sedan hans första bidrag 1999. Melodin hette Natten är min vän, framfördes av Cleo Nilsson och kom åtta av de tio deltagande låtarna.

– Vi slog i alla fall Christer Björkman och hans Välkommen hem, som kom på tionde plats. Det är viktigt att framhålla, skojar Thomas vidare.

Hur har tävlingen förändrats sedan din debut?

– Den har blivit mycket större framför allt, med alla deltävlingarna. Och musiken är mycket mer lik det som spelas andra tider på året. Det är många låtar som blir hits även utanför Melodifestivalen. Förr var det på sin höjd en låt som blev en hit och spelades mycket i radio.

Vad har du för förväntningar på den stora välkomstfesten i Blå hallen?

– En lätt stressad Leif Claesson (vår schlagerexpert. reds anm) som står och filmar i ett hörn, he he.

– I övrigt är det mingel och mat som gäller. Finalveckan i Stockholm brukar vara ganska lugn när det gäller festandet eftersom nästan alla bor i Stockholm och åker hem på kvällen.

– Det är värre när vi är ute på småorterna. Då blir det mer som ett vuxendagis som är ute på kollo. Men finalveckan är lugnare, avslutar Thomas G:son.