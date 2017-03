Skara har öst in mål under försäsongen. Så sent som i lördags vann laget med 19–0(!) mot Björsäter i DM.

Nu var det betydligt tuffare motstånd i form av division 3-laget Götene, med starka mittbacksparet Oscar Callerud och Patrik Norismaa som nu har återförenats. Den sistnämnde gav gästerna ledningen när han nickade in ett inlägg.

Men innan den första halvleken var över hade Skara vänt.

Efter paus kvitterade John Eriksson till 2–2 för Götene. Skara återtog ledningen innan Patric Norismaa satte sitt andra mål för kvällen.

Matchvinnare blev därefter inbytte Johan Karlsson med sitt 4–3-mål.

Målskyttar för Skara var Rasmus Holmqvist 2 och Tobias Gustafsson.

Artikeln uppdateras.