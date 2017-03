Det blev dramatiskt hela vägen in i den sista omgången. För att Skara skulle lyckas undvika kvalplats krävdes att Hellton förlorade mot Kristianstad samtidigt som Skara inte tappade de 15 målen som laget hade till godo på Karlstad-laget inför den 22:a omgången.

Och så blev det. Hellton lyckades inte besegra Kristianstad trots att det ett tag var helt lika och åker därför ur SHE.

Ett tappert krigande Skara föll med uddamålet, 24-25, mot ett Lugi som kämpade för att gå förbi Sävehof och upp på förstaplatsen.

Faktum är att Skara var i ledning under matchen. Efter att ha legat under hela den första halvleken kunde Lovisa Henriksson skicka in 14-13 i upptakten av den andra halvleken.

Ett mål som såg ut att ge gästerna energi. För därefter var hemmalaget Lugi skakat och fick se Skara göra både 18-17, 19-17 och 20-17.

Tremålsledningen till trots tappade laget till förlust, 24-25. Detta efter att Nicoline Olsen skjutit i stolpen i slutsekunden.

- Det är skitsynd att vi förlorar med en boll. Jag tycker vi är lika bra som Lugi, säger tränaren Andreas Johansson, som följde Helltons match från bänken.

- Vi tränare kände till resultatet, men inte spelarna. De hade kryss ett tag och det var lite oroväckande, säger Johansson.

I kvalet ställs Skara HF mot Kungälv i bäst av tre matcher. Den andra, och eventuellt tredje matchen, spelas i Skara Idrottshall.

- Jag kommer släppa förlusten ganska fort eftersom vi får chansen att klara oss kvar.