Jonas Gardells föreställning "30 år tillsammans" kommer till Vara konserthus. Det är ingen "The best of" utan en fortsättning på hans kärleksrelation med publiken.

– Det bygger på en ömsesidig kärlek och på ett driv att försöka beskriva det land jag växt upp i och lever i, säger Jonas och ursäktar sig flera gånger för sin krånglande hals under intervjuns gång.

Han ger intervjun per telefon och ibland hörs det när han tar en klunk vatten för att skölja ner hesheten med. Däremellan pratar han fort och levererar citat som en kulspruta.

Jonas Gardell är en mästare på scen, han är rapp i språket och lyckas alltid trollbinda sin publik, fast han i regel är helt ensam på scen.

Han är rolig om landet Sverige ur sitt perspektiv och drar sig inte för att skämta om nästan vad som helst och blanda det med allvar.

Det har blivit något av hans signum.

Föreställningen "30 år tillsammans" var till en början tänkt som tio föreställningar på Cirkus i Stockholm, den hade premiär i april 2016, men det blev snart trettio föreställningar.

– Sedan lade vi på en hel jätteturné bara för att det är så roligt.

Det kommer Skaraborg till del, här ger Gardell totalt fyra föreställningar. Det börjar med två på raken i Vara konserthus och fortsätter i mars med ytterligare två föreställningar på raken på Stadsteatern i Skövde.

– Tiden på scen brukar bara explodera, swisha förbi, och sedan är det över, säger Gardell.

Hur lyckas du hålla ihop en två timmar lång scenshow ensam?

– Jag vet inte. Men jag har väl tur att folk tycker det är svårt, men det är väl en av de få saker jag kan. Men jag är tacksam för att folk vill se mig om och om igen. Kanske tycker de att jag har "Funny Bones", att jag faktiskt är lite rolig, funderar Jonas Gardell.

Han är inte rädd för att ta ut svängarna på scen och förklarar att han aldrig varit rädd för att bli uppfattad som plump.

– Jag har aldrig förstått det farliga i att kanske vara plump på scen. Jag kan däremot själv bli provocerad av folk som går över gränsen, konstigt nog, säger han.

I nästa andetag konstaterar Jonas att han inte är så snuskig som han egentligen skulle vilja vara på scen.

– Jag har lärt mig att låta bli, det ska vara roligt, politiskt, barnsligt, allvarligt, alltihop, hela spektrat. Att blanda är det som gör det så fantastiskt. Jag tror inte man ska vara så ängslig. Sedan har ju också publiken ett ansvar i att lyssna och ta emot det som sägs och låta det landa hos dem, det måste de göra.

Hur känner du kring att ha gått från en hatad bög till att bli folkkär?

– Att jag gått och blivit folkkär är mest ett olycksfall i arbetet, det var egentligen inget jag avsåg, det jag velat är att berätta om det här landet jag växte upp i och har levt i, att det sedan blivit så är en fantastisk bonus.

Han betonar att det aldrig kan vara fel att vara folkkär.

– Att vara kär är aldrig fel, i det här sammanhanget betyder det att jag är kär i folk. Jag har ett ömsint förhållande till min publik och den här föreställningen är ett sätt att säga tack.

Är Sverige mer tolerant idag än förr?

– Ja, det tycker jag faktiskt. När jag var liten var det vanligt med uttryck som "turk på burk" och Alice Babs blev på sin tid utskälld efter "Swing it magistern" och kallad för slyna, vänsterhänta fick sin arm uppbunden för att det inte ansågs normalt att skriva med vänster hand. Men allt det har vi glömt bort. Däremot måste den frihet vi nu besitter hela tiden försvaras, särskilt efter att Donald Trump blivit USA:s president, då är toleransen och friheten hotad, säger Jonas Gardell.

Under sin vistelse i Vara ser han särskilt fram mot att åter få bo på Bjertorps slott.

– Jag har bott där flera gånger och det är rent privat ett nöje, bara den uppstoppade björnen är värd besöket.

Gardell tycker att även Skövde borde bygga ett eget Bjertorp inför hans besök.

– Det är väl det minsta man kan begära, säger han med ett kraxande skratt.