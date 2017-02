I Västra Götaland har Göteborg lång erfarenhet av att vara en fristadskommun och hade bland annat 2015 års nobelpristagare i litteratur, Svetlana Aleksijevitj, som fristadskonstnär. Sedan bara ett par veckor har Uddevalla fått sin första fristadskonstnär och frågan bereds av flera andra kommuner i regionen.

Det kan vara musiker, bildkonstnärer, dramatiker, journalister, bloggare eller andra professionella konstnärer som lever under hot i sina hemländer och därför behöver en fristad. Under ett eller två år står värdkommunen för försörjningen. Under denna tid kan även personen ansöka om asyl på vanligt sätt.

I Conny Brännbergs hemstad Skövde har det motionerats om skapandet av en fristad, men motionen avslogs, dock med viss öppning för att återkomma i frågan. I Tibro har Liberalerna väckt frågan genom en motion.

Västra Götalandsregionen har tidigare utropat sig till en fristadsregion och nyligen hölls en konferens på Bohusläns museum på temat. Ingen kommun från Skaraborg deltog i konferensen.

Regionens kulturnämnd har beslutat att stötta fristadskommuner genom att anställa en regional koordinator och genom samfinansiering. Västra Götalandsregionen står för ungefär hälsten av kostnaderna och värdkommunen för resten. Ambitionen är att tre-fyra kommuner årligen ska ansluta sig till fristadskonceptet.

— Det är en del i vårt arbete för mänskliga rättigheter, säger Conny Brännberg, som påminner om att Sverige haft tryckfrihet i mer än 250 år.

Bengtsfors har sagt nej till att bli en fristadskommun, men söker nu samarbete med andra Dalslandskommuner för att kunna göra ett åtagande gemensamt.

I världen finns 65 kommuner som gått samman i ett nätverk och Marianne Hovdan från organisationen ICORN fanns också på plats vid konferensen som genomfördes på Bohusläns museum, enligt ett pressmeddelande från regionen. Hon berättade att över 500 författare och konstnärer har sökt en fristadsplats och att ansökningarna ökar.

Kerstin Brunnberg, tidigare verksam inom Sveriges Radio och Kulturrådet, har fått kultur- och demokratiministerns uppdrag att leda utvecklingen kring fristadsfrågor nationellt.

— Jag är glad att vi numera ser att vi inte bara tar emot författare och att begreppet fristadskonstnär används, uttrycker Kerstin Brunnberg, som nu arbetar på sin slutrapport, i pressmeddelandet.