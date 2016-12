Främlingar räddade Joakims jul

Joakim Nyman går sista året på gymnasiet. Han är 18 år, bor i närheten av Västerås och har en flickvän i Skövde som han håller kärt. Den här julen hade han planerat att ta körkort och sedan köra 21 mil till tjejen, men ekonomin var ingen vidare.

— Jag har lite problem hemma och så där, så jag är väldigt självständig nu. Jag får ta hand om mig själv, berättar Joakim.

Han har jobbat sedan nian, men efter räkningar och andra utgifter fanns det inte mycket pengar över till uppkörning, bilbesiktning och bensin den här månaden. Då vände han sig till internet för hjälp.

Hat och kärlek

I en Facebook-grupp vid namn ”What do you need help with today buddy” kan personer be om hjälp från andra medlemmar.

— Jag tänkte att jag inte hade något att förlora och chansade.

Joakim skrev ett långt inlägg där han förklarade sin situation, och lämnade ett nummer dit man kunde swisha över en peng. Först möttes han av hat. Några tyckte att han kunde planera om istället för att be om pengar. Men sen kom kärleken.

— Folk började hjälpa och till slut var det hur många som helst som stöttade.

Efter bara några dagar hade Joakim tillräckligt med pengar, och han tog bort sitt nummer från inlägget på Facebook.

Förödande miss

Allt gick vägen, till en början. Joakim klarade teoriprovet, men misslyckades med uppkörningen.

— Jag skrev ett nytt inlägg och berättade att jag misslyckats. Alla gick då ihop igen, och fixade så att jag kunde köpa en tågbiljett till Skövde. De såg till att jag kunde komma iväg och även besiktiga bilen, bara för att de tyckte att jag var en härlig kille.

Han klarade även uppkörningen på ett andra försök, strax före jul.

Julen räddad

Till slut kom han alltså iväg till Skövde och sin kära flickvän. De två träffades på nätet för två och ett halvt år sedan och idag är de förlovade. När de vänliga själarna på internet såg till att de två kunde spendera julen tillsammans blev de riktigt lyckliga.

— Julen blev räddad, säger Joakim Nyman.