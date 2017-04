Skaraborna saknade en plats för det frivilliga församlingsarbetet och började vid denna tid att diskutera var ett sådant skulle placeras. Under tiden som diskussionerna pågick samlades alltmer pengar in. 1927 var summan uppe i 19 000 kr och 1935 överlämnades 70 000 kr från församlingshusstiftelsen. Församlingen beslöt att anslå 60 000 kr.

1934 upphör Skara landsförsamling och läggs samman med Skara. I samband med Domprostegårdens ombyggnad 1935 flyttas pastorsexpeditionen till en lägenhet på Svartbrödragatan.

Det händer mycket i Skara

Åren i mitten av 30-talet är det mycket verksamhet inom byggsektorn. Bland annat: 1935 beslut om nytt biskopsresidens, seminariebyggnaden renoveras och Folkskoleseminariet upphör. Det pågår diskussioner om nytt läroverkshus på Teglagärdet och det kommer beslut om att Torgbrunnen skall byggas. Hushållningssällskapet bygger uppvisningshall. De gamles vänner bygger bostäder för mindre bemedlade vilket resulterar i en vacker fastighet på Gunnar Wennerbergsgatan.

Svårlöst tomtfråga

Flera olika alternativ diskuterades när det gällde församlingshusets placering. Domprostegården, Vetetinärtomten, Collvinska tomten, Komministergården och till och med diskuterades Olins gränd- där eken stod. Klockarens hus på Bommagatan föreslogs att byggas om och till. Hrr Bryntesson, Andersson, Rudberg, Sundler och Öhlin i utredningskommittén, som tillsatts i maj 1934, föreslog i februari 1935 att huset skulle byggas i norr- söderläge på tomtplatsen mellan Domprostegården och Stadsträdgården. I maj 1935 beslutar dock kyrkofullmäktige att församlingshuset skall byggas på Norénska tomten vid Malmgatan.

I samband med att beslutet om pengar togs, villkorade kyrkofullmäktige användningen av fastigheten och församlingen fick följande bindande förklaring: De utrymmen som inte skulle användas till pastorsexpedition och bostäder skulle användas för konfirmandundervisning och kostnadsfritt få användas av församlingen för mission, diakoni, ungdomsvård och annat kyrkligt församlingsarbete. Lokalerna skulle också kunna användas för andra ändamål och av kyrkliga sammanslutningar utanför Skara. Kyrkorådet skulle tillsammans med församlingens kyrkoherde besluta om och fastställa avgift för sådana tillfällen. Den första konfirmandgruppen tog lokalerna i bruk vårterminen 1937 efter att, under Domprost Berglunds ledning, ha påbörjat undervisningen i Lantmannaskolan- nuvarande Odd Fellow – hösten 1936. Min far Per Nykvist, f 1922, var en av dem.

Arkitekt Gottard Ålander fick uppdraget att rita församlingshuset.

Pastorsexpeditionen fick plats i det nordvästra hörnet och omfattade också ett väntrum för allmänheten med tillhörande toalett, det egentliga expeditionsrummet och ett samtalsrum.

Det byggdes också ett brandsäkert arkiv, vilket redan då ansågs för litet men eftersom man dittills inte haft något sådant var man rätt nöjd ändå.

Åt söder- fortfarande i första våningen låg klockarens, städerskans och diakonissans lägenheter. Klockaren fick två rum och kök, städerskan disponerade ett rum och kök och diakonissan ett rum och kök samt ett mottagningsrum och badrum.

I norr fanns vestibulen och innanför den två rum- ett större och ett mindre för sammanträden. Här var meningen att kyrkorådet, sykretsarna och kyrkobröderna skulle kunna förlägga mindre sammankomster. Ljuskronan i det större rummet skänktes av fröken Ester Bobäck.

På övervåningen fanns två salar- en större för 300 personer och en mindre för 100 personer. Den mindre var avsedd för konfirmandundervisningen, kyrkofullmäktiges samt andra möten och samkväm. Det fanns en skjutdörr mellan salarna. Åt väster bredvid trappuppgången fanns en hall, en mindre sal och ett kaffekök. I källarvåningen fanns pannrum, mat- och förrådsutrymmen samt tre stora salar. De fick Skara Scoutkår disponera.

Olle Hellström stod för utsmyckningen

Konservator Olle Hellström (1902-1983) fick uppdraget att dekorera salens tak. Ovanför katedern finns såningsmannen som strör det evangeliska utsädet i den väntande jorden. De två närmaste bilderna på sidorna återger Jesu kallelse av lärljungarna samt firandet av den första Pingsten. Därpå följer Ansgar i Birka samt S:t Sigfrids dop av Olof Skötkonung. Över dörren: Åldringen, vilken står framför den bugande säden, är en bild av den kristna människan som mognar mot livets slut.

Invigningen

Söndagen den 25 april 1937 invigdes äntligen Församlingshemmet av Biskop Ljunggren. Domprost Berglund höll ett inledande föredrag och komminister Rudberg avslutade.

Kyrkokören under ledning av Ivar Widéen sjöng och Ungdomskretsens kör framförde en av Davids psalmer. Platserna vid invigningen hade reserverats för entreprenörerna och byggnadsstyrelsen, kyrkofullmäktige och kyrkorådet, ledamöterna i församlingshusstiftelsen samt pressen.