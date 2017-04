Fortfarande finns det äldre mynt till ett värde av 2 miljarder kronor och äldre sedlar till ett värde av 13 miljarder kronor kvar ute i samhället. Nu slår Riksbanken larm och vill att vi skyndar oss att växla in dem eller handla för dem.

Sista juni blir de ogiltiga. Det är bara några veckor kvar.

FAKTA: Antal som blir ogiltiga 30 juni Valör Milj. styck Milj. kr 100 21 2 139 500 22 11 030 1 1 083 1 083 2 4 8 5 19.. FAKTA: Antal som blir ogiltiga 30 juni Valör Milj. styck Milj. kr 100 21 2 139 500 22 11 030 1 1 083 1 083 2 4 8 5 194 970 Källa: Riksbanken, ogiltiga från 30 juni 2017

Det är en otroligt stor mängd sedlar och mynt som helst ska lämnas in före sista juni.

Mynten väger totalt 9 500 ton, lika mycket som åtta stycken Vasaskepp, upplyser Riksbanken.

Mängden snart ogiltiga sedlar skulle täcka hela 70 fotbollsplaner om de läggs sida vid sida.

Här finns cirka 950 banker, växlingskontor och butiker som tar emot mynt

— För att vara säker på att inte ha kvar pengar när de är ogiltiga bör man agera nu och inte vänta till sista veckan, säger Christina Wejshammar, chef för avdelningen för betalningssystem och kontanter i ett pressmeddelande.

Riksbanken har inget kontor dit allmänheten kan komma för att hämta ut eller lösa in sedlar och mynt. Det går heller inte att skicka mynt till Riksbanken eftersom vi inte löser in mynt. Däremot löser man i vissa fall in sedlar som skickas till oss med post. Läs mer på www.riksbanken.se

De som försvinner är alla äldre 1-, 2- och 5-kronor som blir ogiltiga samt hundralappar med Carl von Linné och samt de rödaktiga äldre femhundralapparna. Riksbanken har möjlighet att mot en avgift på 100 kronor lösa in alla svenska ogiltiga sedlar, oavsett hur gamla de är.