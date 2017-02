Mariettes fyra dansare i bungyjump-linor svävade över scenen precis som de skulle. Risken för krock fanns där och artisten oroade sig tidigare i veckan, men hårdträning har gett resultat. Därmed kunde Mariette leverera sin minimalistiska upptempoballad "A million years" utan att falla av scenen och utan att böja sig för trycket som favoritskapet innebär.

Ajax attityd

Fakta: Kvällens startfält 1. Mariette: "A million years" 2. Roger Pontare: "Himmel och hav" 3. Etzia: "Up" 4. A.. Fakta: Kvällens startfält 1. Mariette: "A million years" 2. Roger Pontare: "Himmel och hav" 3. Etzia: "Up" 4. Allyawan: "Vart har du vart" 5. Dismissed: "Hearts align" 6. Lisa Ajax: "I don’t give a" 7. Benjamin Ingrosso: "Good lovin'"

Benjamin Ingrosso hade ordning på fötterna när han dansade loss till sitt bidrag "Good lovin'" och tittarna lapade i sig alltihop.

Mest attityd bidrog Lisa Ajax med – framför en skärm med närbilder på sig med hon upprepade "i don’t give a" 46 gånger, ibland följt av ordet "fuck". Det blev ett prickfritt framträdande, precis som under repetitioner i veckan.

Roger Pontare stod för en liten skräll när hans "Himmel och hav" klarade sig vidare från den första röstningsomgången. Men när det stod klart att den sista finalbiljetten skulle gå till antingen honom eller Benjamin Ingrosso var det nog få som trodde på den gamle veteranen, som ändå kan stoltsera med två segrar i Melodifestivalen – 1994 och 2000.

Lindgrens nakenchock

Högst jubel i kvällen fick kanske programledaren David Lindgren, som tjurrusade genom Melodifestivalens historia i mellanakten.

Kavalkaden med ett tjugotal av schlagerhits, med allt från Danny Saucedos "In the club" och Sarah Dawn Finers "Moving on" rev han av på några minuter – och i slutänden kom "nakenchocken" när Lindgren skakade loss iförd endast kalsonger framför rullande kamera och (förmodligen) miljontals tittare.

(TT)