Monica Sporrong arbetade under många som lärare. Sedan 2015 har hon bott mer i Spanien än i Sverige, i det lilla kustsamhället Torrevieja. I höstas skrev hon in sig på orten, men hon besöker fortfarande Sverige under längre perioder på somrarna.

Hur kom det sig att du flyttade till Spanien?

— En av mina söner och hans hustru har en liten bungalow här och där var jag några vintrar. När jag var pensionär på heltid så tyckte min sonhustru att jag skulle flytta ner till deras hus. Så det gjorde jag, säger Monica Sporrong.

Förutom familjen hade hon hunnit få en del andra kontakter i det spanska samhället genom sitt boulespel, vilket är något hon gärna ägnar sig åt.

— Numera är jag bara pensionär och njuter av livet till fullo, ler Monica Sporrong.

Hur går det med spanskan?

— Något språkgeni har jag aldrig varit, men jag kämpar på med spanskan och då är det en nackdel att man kan klara sig bra på svenska och engelska.

Hur är vädret?

— Just nu har vi snöblandat regn. Annars är vädret varmt i solen och kalla nätter, så här års. Men vi behöver inte ha termometrar som går under noll, många dagar på vintern.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

— Jag tränar lite boule, sen går jag någon timma och så gör jag samma saker som i Sverige. Bada älskar jag att göra också.

Vad saknar du av Sverige när du är i Spanien?

— Givetvis språket - att kunna göra sig förstådd - vänner och framförallt familjen. Barnen växer så fort.

Vad saknar du av Spanien när du är i Sverige?

— Ordning och reda. Vi tycker att det är mycket pappersexercis i Sverige, men välkomna hit och se hur man kan utveckla det ännu mera! Och så skulle jag sakna öppenheten hos människorna.

Monica Sporrong säger att hon trivs bra i Spanien, till fördelarna - förutom klimatet - hör att kollektivtrafiken är billig och att all läkarvård är gratis. De som är nyfikna på att spendera större delen av året på en varmare breddgrad rekommenderar Monica Sporrong att först hyra boende i några månader och känna sig för. Det finns gott om mäklare som talar minst ett av de nordiska språken i Torrevieja.

Hur länge ska du stanna i Spanien?

— När jag flyttade hit, tänkte jag att tre år blir nog bra, säger Monica Sporrong.

Hon fortsätter:

— Men nu hoppas jag att jag kan stanna längre. Hur länge får framtiden sia om...