En trygg och varm plats

Det är Missionskyrkan, Pingstkyrkan, Svenska kyrkan och Betaniakyrkan som turas om att hålla i fredagarna på Nikolaigården. Dit kan Skaras rumäner, som annars lever under tuffa förhållanden på gatorna, komma för en varm och trygg kväll.

— De är människor precis som du och jag. Nu för tiden är det kallt ute och alla är inte så vänliga mot dem, säger Hans-Erik Karlsson som är en av de många som hjälper till på Nikolaigården.

Stelt till gapflabb

Det är mellan 10 och 15 personer som brukar komma varje fredag. De första veckorna var det lite stelt, och svårt att kommunicera.

— Den tredje eller fjärde kvällen då gapflabbade vi tillsammans, säger Olli Lehtiranta som också är en av de som varit med från starten.

Det kan fortfarande vara lite krångligt med språket. Både de som tar emot och de som kommer dit får träna på sin engelska varje gång.

”Väldigt bra här”

David är 18 år och kommer från Rumänien. Han kom hit för ungefär 4 månader sedan och är en flitig besökare på Nikolaigården tillsammans med sin familj. Han har redan börjat lära sig en hel del svenska, men för att underlätta för både han själv och undertecknad talades det engelska när tidningen kommer på besök.

— Jag är här varje fredag och tycker att det är väldigt bra. Vi äter tillsammans och pratar. Just nu är det kallt ute och då är det skönt att få komma in. Det är väldigt bra för oss här i Skara, säger David som tigger på gatan under dagarna.

Får möta hat

Att vissa beter sig illa mot rumänerna i Skara är däremot inte ovanligt. Senast för någon månad sedan förstördes Cáldáras bil som stod på grusparkeringen intill Skaras busstation.

— Vissa säger åt oss att dra och knuffar på oss när vi sitter och tigger, berättar David.

Väldigt tacksam

Med en fru och syster i sitt hemland gör han nu allt han kan för att samla ihop pengar och ta sig till dem, och hoppas på att kunna göra det snart.

— Senast efter jul blir det. Som mest om en månad, säger David som är väldigt tacksam och glad över att han får komma till Nikolaigården varje vecka.