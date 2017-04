Just nu befinner hon sig i en studio i Stockholm och förberedelserna inför kvällens sändning pågår för fullt. Idén är att deltagarna själva spelar in sång och bild och sedan får tittarna rösta via Facebook.

FAKTA: Så går tävlingen till Utvecklingsfas 28 april till 8 maj: De 21 deltagare som gått vidare från auditionfasen går in i utvecklingsfasen för att bli coachade av artister, producenter och kända profiler. Fansen utser 12 talanger som går vidare till finalistfasen. Finalistfas 9 maj till 26 maj: 12 finalister får åka till Stockholm för att arbeta med professionella musiker, skapa sin egen musik och uppträda live. Man följer finalisterna på plattformen med en semifinal på Berns Salonger i Stockholm och korar den slutliga vinnaren av Self Made på stora scenen på Gröna Lund i Stockholm.

– Vi har inte någon jury, utan det är folket som får bestämma, säger Axel Åkerlund, som står bakom programmet.

Emmy älskar att sjunga och det är något som hon vill hålla på med i framtiden.

– Även om jag inte går vidare, så är det kanske någon som ser mig i tv och vill samarbeta, hoppas Emmy.

Hon blev intresserad när kommentarer om programmet dök upp på sociala medier.

– Så känner jag ju Nomi Bontegard från Axvall som också gick vidare, berättar sångerskan.

Skriver du egna låtar?

– Det blir mest texter eftersom jag inte är så bra på att spela olika instrument, så jag behöver egentligen en samarbetspartner.

Hur omröstningen slutar i kväll vill hon egentligen inte spekulera i.

– Jag lyckades ju dessutom söka till den tuffaste omgången. Men det är skitkul att vara med.

Inför finalen

Efter sex veckor av digitala auditions går 21 talangervidare till utvecklingsfasen och därifrån skickas 12 kandidater till Stockholm för studiosessions, semifinal och final inför publik.

Finalframträdandet sker på Gröna Lunds stora scen den 25 maj och vinnaren koras därefter genom en finalomröstning. Vinnaren erbjuds ett skivkontrakt med 50/50-deal, ett management samt 25 000 US-dollar i prispengar.

Utöver detta erbjuds vinnaren och de som kvalat till utvecklingsfasen låtar skrivna av hitmakare som Arnthor Birgirsson, John Martin, Carl Falk och Rami Yacoub musikproducenter som producerat låtar för en lång rad internationella stjärnor som Swedish House Mafia, Avicii och One Direction. Kandidaterna får även tillgång till etablerade artister och iandra från bolagets nätverk för att utvecklas.

