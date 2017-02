På torsdagen publicerade Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs tidning en granskning av sajten Granskning Sverige. Här sprids främlingsfientlighet och hat mot bland annat politiker, opinionsbildare och journalister i landet.

Tidningen konstaterar att det finns ett nätverk med personer som lurar till sig intervjuer med hjälp av fejkade identiteter. Dessa spelas in, klipps om och läggs ut på Youtube i kraftigt redigerad form där den som hängs ut inte får möjlighet att bemöta den som sägs. Intervjuerna länkas och sprids och drar i sin tur till sig nya hotsamtal.

Eskilstuna-Kurirens redaktionsledning fick själva in ett 100-tal telefonsamtal bara under 2016 som kan beskrivas som hotfulla. Flera andra opinionsbildare och journalister som kontaktats under granskningen beskriver samma sak.

Stor spridning

I granskningen framkommer att det finns minst 600 ljudklipp på Granskning Sverige där man vilselett såväl journalister och politiker som vanligt folk. Detta gör Granskning Sverige till en av landets ledande hatsajter.

Eskilstuna-Kurirens granskning som kallas "Trollfabriken" har fått stor spridning över hela landet. En av dem som har reagerat starkt på avslöjandet är kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) som kallar det organiserade näthatet för ett hot mot hela samhället och de strukturer som samhället vilar på.

Fortsätter hylla sajt

Nu framkommer det att ett av Granskning Sveriges ansikten utåt är 45-åriga Nina Drakfors får Skara. Hon är politikern som bytte från Socialdemokraterna till Sverigedemokraterna efter valet 2014 och är en av få personer som går ut med sin identitet på sajten.

Nina Drakfors uppger för Eskilstuna-Kuriren att hon lämnade Granskning Sverige i december förra året. Men det visar sig att hon fortsätter att stötta sajten och hylla dem på Twitter.

— Jag kommer fortsätta ringa makthavare och ställa frågor, säger hon.

Nina Drakfors ser inga problem med Granskning Sveriges värdegrund eller dess arbetsmetoder och förnekar att det finns några kopplingar till Sverigedemokraterna eller hatsajten Fria Tider.

Vi söker Nina Drakfors för en kommentar om Granskning Sverige.