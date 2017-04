Det var Astro Sweden som tillsammans med skolföretaget Alega arrangerade aktiviteterna i sina lokaler. Lördagen och söndagen var fylld av föredrag om djur och natur. Då fick besökarna chans att närstudera insekter och andra saker i mikroskop, fågelexperten Kent-Ove Hvass berättade om djurlivet vid Hornborgasjön under året och Gunnar Sporrong, som under sju år arbetade som museipedagog på Naturhistoriska museet i Göteborg, berättade om både insekter, fladdermöss och andra djur som är aktiva under våren innan han började på Astro Sweden.

— Det var väldigt spännande, förklarade Aimée som åkt med sin pappa från Uddevalla för att lyssna till föredragen innan den åkte vidare till Hornborgasjön för att titta på tranor.

Det tyckte också de andra barnen, som överöste Gunnar Sporrong med frågor, medan han visade olika uppstoppade djur. Ett djur som fascinerade många var grävlingen.

— Den är en duktig grävare, precis som mullvaden, och gör långa gånger i jorden, berättade Gunnar Sporrong, som hade fått låna exemplaren från Naturhistoriska museet.

Lite senare hölls en aktivitet där besökarna fick testa mikroskop och kunde kika på allt ifrån döda insekter till saker de hade med sig.

— Många tycker att det är spännande. I går var det en nioårig flicka här, som satt vid mikroskopen i flera timmar, konstaterar Gunnar Sporrong.