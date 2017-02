Under en dryg månad kommer det enligt ett pressmeddelande att bjudas på humor och musik från succéduons nya föreställning.

Turnéplan: Din Jävla Fegis 17 mars Örebro, Hjalmar Bergman 18 mars Jönköping, Teatern 24 mars Trollhättan, Hebeteatern 25 mars Kristinehamn, Christinateatern 31 mars Falun, Folketshus 1 april Säffle, Medis 6 april Vara, Konserthuset 7 april Borås, Sagateatern 8 april Kungsbacka, Teatern 28 april Karlskoga, F-H Teatern 29 april Uddevalla, Östraboteatern (med reservation för eventuella ändringar)

Om Johan Östling: föddes 1973 i Karlstad och har medverkat i filmer som: Smala Sussie, Bröllopsfotografen och Mammas Pojkar. Och högaktuell i humorserien Ack Värmland på TV4. Humor och musik har alltid tagit stor plats i Johans liv. Johan och vännen Björn A Ling började tidigt uppträda offentligt tillsammans. Med showbandet The Starboys turnérade man flitigt runt om i Sverige och gästade även USA, Holland, Danmark, Norge och Finland. Idag arbetar Johan, förutom som musiker, underhållare och skådespelare även som föreläsare.

Om Björn A Ling: föddes 1974 i Karlstad och har via stora roller i Ulf Malmros filmer Smala Sussie (2003), Bröllopsfotografen (2009) och Mammas pojkar (2012) samt tv-serien Ack Värmland etablerat sig som skådespelare för den svenska publiken. Under tiden 2008 – 2010 ledde Björn Eftersnack som sändes i TV över Värmland. Björn arbetar även som konferencier, moderator och föreläsare. Redan under skoltiden började Björn uppträda offentligt som trubadur med vännen Johan Östling. Tillsammans med ytterligare några barndomsvänner bildade man sedan showbandet The Starboys. Efter gymnasiet gick Björn en innovatörsutbildning på Universitetet i Karlstad. Och erbjöds fast jobb på ett grossistföretag, men tackade nej för att i stället satsa på sin artist/skådespelar-karriär. Och på den vägen är det.

I detta nu arbetar Johan och Björn med att spela in nya avsnitt av serien Ack Värmland för TV4. När detta är klart, i mitten av mars, bär det av på turné med egna föreställningen Din jävla fegis. Sverigepremiär den 17 mars 2017 i Örebro på Hjalmar Bergmanteatern.