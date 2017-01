Deras nyårslöften till Skaraborna

Ylva Pettersson (M), oppositionsråd:

1. Jag lovar att aldrig ge vika för dumhet eller feghet, utan jag kommer att fortsätta stå upp för ett smartare, varmare och tryggare samhälle som respekterar varje individ. Jag lovar också att fortsätta vara Ylva i första hand, inte byråkrat eller politruk. Och jag lovar att fortsätta twittra och vara tillgänglig för alla – utom när jag har fullt upp i talarstolen!

2. 2016 har varit ett år av starka kontraster. Jag har glatts över viktiga beslut i Skara, som ett bra bostadsförsörjningsprogram, mål för digitaliseringen i skolan och en hållbar integrationsstrategi. Jag har jublat över idrottsliga framgångar och över att vår kamp för att bättre möjligheter till en rik fritid kan erbjudas barn och ungdomar i Skara har gett resultat. Samtidigt har vi många gånger drabbats av sorger på grund av oron i världen, det mänskliga lidandet har också kommit oss nära i och med att vi tagit emot människor som flytt undan krig och förföljelser. Jag är också djupt oroad över de brister inom vård och omsorg, skola och förskola samt trygghet och säkerhet som nuvarande ledning verkar oförmögna att komma till rätta med - här har Moderaterna en plan för Sverige som ger oss möjlighet att vända den utveckling vi ser idag med urholkad välfärd och brist på trygghet och som kommer att ge oss mycket bättre möjligheter att ta vara på Skaras styrkor. Vi har också i år visat att en konstruktiv oppositionspolitik kan göra skillnad. Jag ser fram emot att fortsätta stärka det samarbete mellan allianspartierna som gett mig så mycket kraft och glädje i år.

3. Jag känner mig hoppfull inför det nya året, inte minst då det innebär att det är ett år mindre kvar av denna mandatperiod.

Bert Karlsson, entreprenör:

1. Jag lovar att bevaka den politiska situationen, så att det blir rättvist i Skara och så att politikerna gör rättvisa bedömningar. Man måste göra något åt situationen när det gäller trygghet till exempel. Förslagen som politikerna kommer med är ett skämt. Ta bort knarkcentralen i stan.

Det är mycket som folk har åsikter om, som att pensionärerna inte får åka gratis på bussarna. Pensionärerna ska också ha bättre mat. Jag ska hålla koll på det.

2. Det har varit mitt bästa år någonsin, ett fantastiskt år, med företaget som har en miljardomsättning.

3. Jag hoppas att Skara klarar sig i handbollen och att IFK Skövde går till slutspel i handboll.

Det är ett spännande år i och med valet 2018. De får skärpa sig och måste börja lyssna, annars går det åt helvete. Jag fruktar för Skara skull. Det finns inget nöjesliv. Ungdomarna har flytt och det är det sämsta som kan inträffa. Jag är orolig alltså. Sen så finns det ju ett antal företagare som verkligen är på gång, och det är roligt. Det är ljuset. Sen är ju min framtidsvision att alla som jobbar i Skara kommun ska bo i stan.

Peter Gustavsson, projektledare på MEGA:

1. Det vi lovar på Mega är att vi ska arbeta ännu hårdare för att stötta handeln, så att den ökar än mer. Det ska vi göra genom att utföra fler och bättre aktiviteter och evenemang under det kommande året.

2. Jag ser att vi har haft ett bra år. Vi har inte fått alla siffror, men handeln ser ut att öka. Det känns som att vi är på rätt väg, även om v har mycket att jobba med.

3. Jag går in i nästa år med en positiv inställning.

Anna Sundbom, näringslivschef:

1. Tillsammans med Peter på Mega ska vi fortsätta jobba för en positiv handelsutveckling i stadskärnan.

2. Året som har gått från mitt perspektiv, som jobbar med näringslivsutveckling både internt och externt, har varit ett fantastiskt år med ett näringsliv som har gått jättebra och en handel som är nöjd. Yrkesmässigt är det ett av de bästa åren.

3. Jag står för en fortsatt god handelsutveckling och jag kommer själv att handla i Skaras butiker, det är ju det som skapar en god handelsutveckling.

Åke Bonnier, biskop i Skara stift:

1. Med anledning av reformationsjubileet vill jag, i linje med Martin Luther, tala tydligt om Jesus ord och handling.

2. Det har varit ett tufft år, framförallt om vi ser ut över världen. Det har varit ett mörkt år med tanke på situationen i omvärlden, men också med vår flyktingsituation. Det har varit mörkt också här i Sverige med den stränga flyktingpolitik som förts.

3. Vi får hela tiden stå upp för människovärdet, och stå upp för den positiva förändringen där vi ser varandra som medmänniskor.

Fredrik Nordström (S), kommunalråd:

1. Jag lovar att Skara kommer bli ännu bättre under 2017. Det kommer hända mer saker under sommaren och under året, det kommer förhoppningsvis bli fler som arbetar och studerar och jag hoppas också att en eller flera affärer kommer till Skara.

2. Det har varit ett väldigt bra 2016. Det har varit ett positivt år. Kommunen har med god ekonomi lyckats anställa många, fått mycket verksamhet och många trender har börjat vända åt rätt håll under 2016.

3. Jag ser väldigt mycket fram emot 2017. Det som jag framförallt tänker på är att vi i måndasskiftet augusti-september öppnar Viktoriaskolan.

Hanna Eklöf, museichef Västergötlands museum:

1. Västergötlands museum ska under det kommande året vara ett modigt, lärorikt och roligt museum. Vi ska våga sticka ut och erbjuda verksamhet som känns viktig och på riktigt för så många som möjligt.

2. Det har varit ett fantastiskt år för museet. Mer än 110000 besökte museet och vi har haft bra verksamhet inom alla våra områden. Det var stort att vi och Fotografiska i Stockholm var de enda museer i Sverige som visade Erik Johanssons fotoutställning Imagine.

3. Jag är alltid optimistisk och varje nytt år känns som en omstart. Under 2017 kan vi förbättra det som inte blev så bra, testa nya idéer och hitta nya samarbetspartners.