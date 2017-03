Förra året samlades 244 036 kronor in till Barncancerfonden under Spin of Hope i Lidköping, där även många från Skara deltog. Det resulterade i att de samlade in mest pengar i hela Sverige under Spin of Hope 2016. År 2017 har de ett ännu större mål, 500 000 kronor.

Redan nu är man på god väg. Evenemanget är först den 25/3 på Idrottens hus i Lidköping, men redan har Spin of hope i Lidköping slagit förra årets insamling. Hittills har 363 200 kronor samlats in, allt går oavkortat till Barncancerfonden.

Redan nu är deras insamling, Lidköping mot cancer, den som samlat mest in i Sverige.

— Det handlar inte om att tävla, alla pengar som samlas in är lika mycket värda. Men det ger oss en kick och vi vet att pengarna kommer till nytta, säger Annika Hulth från arrangörsgruppen.

Hon vet vad hon pratar om, för hennes dotter blev sjuk i cancer 2013. Ann Högberg från arrangörsgruppen som startade evenemanget för tre år sedan miste sin son i sjukdomen.

Det är just därför evenemanget blivit så stort just här, tror Annika, för det märks att de verkligen brinner för att samla in till Barncancerfonden och stötta de som drabbas av sjukdomen. Allt arbete sker ideellt.

— Vi har varit med om det och kan förmedla en del av våra känslor. När vi går ut och frågar om folk vill vara med så syns det att vi brinner för detta. Vi är inte själva, vi har hjälp från eldsjälar och frivilliga och alla gym som är med och bidrar, säger Annika Hulth.

För att nå målet kan alla hjälpa till genom att köpa cyklar och delta, sponsring från företag eller ge gåvor. Många företag har varit med och sponsrat med material, mat och priser till lotteriet.

För att vara med i Spin of hope gäller det att bilda ett lag med allt från en till tolv personer. De ska sedan hålla igång en spinningcykel i tolv timmar. Hälsostudion i Skara är en av de som är med, även flera andra Skaraföretag är med och stöttar. Annika Hulth cyklar för lag Alva, för sin dotter.

Några av de gym som är med och leder pass mellan 07.00 till 19.00 är STC, Friskis och Svettis, Västerbybadet i Götene och Lifeclub i Götene.

Målet är att det ska vara 150 spinningcyklar igång den 25/3. 20 av de cyklar bemannas av motionärer som ska cykla tolv timmar i sträck. Hittills är 111 lag anmälda.

Konferencier för dagen är Peter Rylander, från barnprogrammet Amigo. Det kommer också vara livemusik under dagen och flera gästspinnare, som Roddy "Hero" Benjaminsson och Bert Karlsson.

— Det är inget krav att ha suttit på en spinningcykel förut, man kommer dras med ändå. Om man känner att man inte orkar är det bara att sitta med. Det handlar inte om kondition och att vara rätt klädd, det handlar om att vara med och bidra, säger Annika Hulth.

Barncancerfondens insamlade pengar går både till forskning och stöd drabbade familjer.

— De stöttar barn som blir sjuka och deras familjer. Dels vad som händer på sjukhuset så det blir drägligare med kontaktsköterska, clowner och aktiviteter för tonåringar och stöd till familjen med pengar och samtalsgrupper. Det är fantastiskt för man ser att pengarna gör skillnad, det kan jag svara för att det gör, säger Annika Hulth.