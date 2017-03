Västra Götalandsregionen erbjuder för nittonde året i rad feriepraktik till gymnasieungdomar i sommar. I ett pressmeddelande beskrivs satsningen: Praktiken syftar till att ge ungdomarna kunskap om Västra Götalandsregionens verksamheter, öka intresset för yrkena i bland annat hälso- och sjukvården och underlätta framtida yrkesval. Ansökningstiden pågår mellan den 1 och 31 mars.

- Även i år satsar vi i Västra Götalandsregionen på att ge ungdomar i Västra Götaland möjlighet att få arbetslivserfarenhet och kunskap om våra yrken och verksamheter. Genom att ge dem en bra praktik hoppas vi att de blir intresserade av de yrken som vi har att erbjuda dem i framtiden, säger Marina Olsson, Västra Götalandsregionens personaldirektör enligt pressmeddelandet.

Sommaren 2017 erbjuder Västra Götalandsregionen cirka 500 feriepraktikplatser. Praktikplatserna finns i flera av Västra Götalandsregionens verksamheter, flest inom hälso- och sjukvård och serviceverksamhet, men även inom andra yrkesområden som tandvård, vaktmästeri, underhållsarbete, folkhögskolor och kultur

Ungdomar som har sommaruppehåll under pågående gymnasieutbildning, alltså alla de ungdomar som har sommarlov mellan årskurs 1 och 2 respektive 2 och 3 på gymnasiet, är välkomna att söka feriepraktik i Västra Götalandsregionen. Under max 4 veckor får feriepraktikanterna prova på olika arbetsuppgifter under handledning och tillsammans med erfaren personal. De ersätter inte någon ur den ordinarie personalen.

Den som söker feriepraktik hos Västra Götalandsregionen ska vara folkbokförd i Västra Götaland och inte tidigare haft feriepraktik inom någon av våra verksamheter.